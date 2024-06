De regreso Katy Perry: anuncia lanzamiento de nuevo sencillo después de cuatro años

El pasado mes de mayo, la cantante estadounidense, Katy Perry, se despidió del programa “American Idol”, donde tuvo un estancia como jurado durante siete años.

Según comentó la artista sobre su salida, necesitaba tiempo para desarrollar otros proyectos personales. Poco después, cambió su foto perfil de todas las redes sociales con una imagen de sus iniciales “KP”, en un logotipo retro-futurista. Esto llevó a los fanáticos a vaticinar su posible regreso a la escena musical, luego de cuatro años de ausencia.

Además, el diario británico “The Sun” adelantó a finales del 2023 que una fuente cercana a Perry les aseguró que estaba escribiendo nuevas canciones para realizar lo que sería su disco “más personal” hasta el momento.

“Katy estuvo trabajando en su álbum más personal durante gran parte de los últimos dos años. Lo ha estado haciendo en sus propios términos y es bastante diferente a todo lo que ha publicado antes”, citó el mencionado medio de comunicación.

Ahora, la llamada “Diva del Pop” confirmó a través de las plataformas digitales que lanzará un nuevo tema titulado “Woman’s World” el próximo jueves, 11 de julio. Mientras, que el video verá la luz al día siguiente, viernes, 12 de julio.

“WOMAN’S WORLD. SONG JULY 11. VIDEO JULY 12. PRE-SAVE + PRE-ORDER. GET READY TO POP OFF. KATYPERRY.COM”, escribió la también compositora.

Katy Perry lleva sin lanzar música desde 2020 tras el estreno de su quinto álbum de estudio “Smile”. Sin embargo, realizó su propia versión de “All You Need Is Love” de Los Beatles y algunas colaboraciones. Además, de una edición especial de su primer disco “One Of The Boys”, para celebrar el decimoquinto aniversario.