“Eres admirable, valiente e increíble”: Trini Neira escribió un especial saludo a su pololo, Bimza, por el Día del Padre

Durante este fin de semana se celebró de manera internacional el Día del Padre, en donde varios rostros del mundo de la farándula nacional se dedicaron a felicitar a sus progenitores en esta especial fecha. Una de ellas fue Trinidad Neira, quien no saludó públicamente a Manuel Neira, sino que a su pareja, Bastián Muñoz Constant, más conocido como Bimza.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la hija de Pamela Díaz le dedicó unas tiernas palabras a su actual pololo puesto que él también cumple este rol.

“Le agradezco a la vida por ponerlos en mi camino”, expresó de entrada la retoña mayor de “La Fiera” en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a su pareja y a su hijo.

“Eres un hombre admirable, valiente e increíble, me inspiras cada día a ser mejor personita y estaré eternamente agradecida por todo. Nunca te soltaré la mano y espero seguir construyendo nuestro futuro, logrando todas nuestras cositas”, expresó con cariño.

Para terminar, Trinidad le dijo:“ ¡Feliz día mi vida! Te adoro y te amo con todo mi corazón”, cerró.

Por su parte, el joven también subió una postal con su retoño: “Hjio, no sabes lo agradecido que estoy de la vida de ser tu padre. Quizás no soy lo que me hubiera gustado ser como father, pero lucho a diario con todo lo que tengo para serlo. Tu felicidad es todo para mí. Te amo León Mateo. Tu padre siempre estará contigo porque eres tú quien me llena y le da sentido a mi vida”, expresó.

Cabe recordar que la hija de Pamela Díaz y el hijo del vocalista de Noche de Brujas, Bimza, empezaron su relación hace más de un año y desde entonces han demostrado su amor a los cuatros vientos, dedicándose constantemente palabras de cariño y aprecio en las diversas redes sociales.

Historia de Trinidad Neira | Instagram