“Eres o te haces”: Karol G fue fuertemente abucheada por este polémico motivo

Tras el éxito de Karol G por Latinoamérica, desde el 8 de junio se encuentra en Europa con su “Mañana será bonito Europe Summer Tour”, la cual se extenderá hasta finales de julio cuando Carolina Giraldo se presente en el Santiago Bernabeu, estadio del vigente campeón de la Liga de Campeones, Real Madrid.

La cantante colombiana se presentó en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, donde miles de personas se congregaron para disfrutar de su concierto, pero en medio de su recital fue abucheada por parte del público en el momento en el que se refirió a algunos de los asistentes que tenían una bandera de Israel.

En un video que se ha hecho viral en la red social TikTok, se ve el momento de tensión que se vivió cuando la colombiana estaba saludando a su fanaticada y se percató de la bandera del país del Medio Oriente.

“Veo gente de México, veo gente de Cuba, veo gente de Israel ¡Guao!”, ese fue el momento en el que algunos fanáticos abuchearon a la interprete de “Amargura” y “Provenza”.

Para pasar el momento, Karol G no dejó que el abucheo escalara a mayores e inmediatamente se fue al otro lado del escenario y continúo saludando a otros países, “veo a gente de Brasil, de España” y fue cuando el publico se levantó en un solo grito de emoción.

Sus fans en las redes sociales la defendieron, asegurando que solo tuvo un gesto de amor. “Muy llena de amor y compasión por Israel que bonito gesto el de la cantante colombiana felicidades”, “Maravillosa Karol”, “Eso es bueno Paz sea para Israel”, “O sea que también apoyó la dictadura de Cuba por haberla nombrado?”, son algunos de los comentarios.

Una pelea hizo que Karol G detuviera la música

Ese no fue el único impasse que le tocó lidiar a Carolina Giraldo en los Países Bajos, llegó un momento que se vio obligada a detener su actuación debido a una pelea entre asistentes en las primeras filas.

Al percatarse de la situación, la artista pidió a su equipo que detuviera la música y dirigió palabras a los involucrados para calmar los ánimos.

“¿Estamos todos bien por aquí?… Y yo que iba a terminar esta canción con unas ganas. Bueno, ya pasó, estamos bien, pero salud por los de este lado, que están vivos y seguimos aquí”, fueron las palabras de Karol G desde la tarima, luego de que el público en coro pidió que sacaran a las personas que se enfrentaron.

Como era de esperarse, el personal de seguridad actuó inmediatamente para separar a las personas que participaban en la trifulca. Tras el episodio, Karol G se dirigió al público para asegurarse de que todos estuvieran bien, y en tono conciliador, expresó su deseo de continuar con la presentación sin más interrupciones.

“Yo no entiendo Cómo hace para darse cuenta de tantas cosas estando en el escenario ocupada dándolo todo. Me encanta. No se como hace”, “La amo representa el carácter de todas”, “Ella tan pendiente de todo, eso me encanta”, así algunos fans elogian a la cantante por estar pendiente hasta del más mínimo detalle en sus conciertos.