“Es como derribar el mito de las feministas”: Natalia Valdebenito sobre su nuevo show de comedia “Esto es un secreto”

Criticada y querida a la vez. Eso no es un secreto respecto a las sensaciones que provoca la comediante Natalia Valdebenito en la audiencia. Pero, lo que “Esto es un secreto” es el nombre del nuevo show que se encuentra presentando en distintas partes del país, rutina que escribió en dos días luego de pensarla por un par de años.

“La verdad es que nació de a poquito. Yo no escribo todo el tiempo, el año pasado estuve pensando, pensando en qué quería, mirando lo qué había alrededor, cómo se está haciendo el stand up ahora... Y ahí fue apareciendo y supe lo que quería hacer, los conceptos, lo planteé a mi productor y lo escribí el show en dos días”, contó al medio Hoy x Hoy.

“A grandes rasgos, el show es una revisión por el concepto del secreto, digamos para hablar de feminismo, por supuesto, pero darle una vuelta interesante a través de la relación de estos secretos que no son para nada feministas. En el fondo, es como derribar el mito de las feministas, donde te encuentras con un pasado para nada feminista. Si tú revisas tu vida probablemente tienes más rasgos machistas que feministas y si uno no lo reconoce, lo más probable es que no pueda avanzar”, dice.

Las reacciones al conocer los secretos de Valdebenito

Además, explica que el público se lleva grandes sorpresas al conocer secretos que no esperan escuchar de parte de ella.

“Yo revelo cosas que la gente no espera, que son como extrañas viniendo de mí, porque finalmente cuando uno oculta algo es por alguna razón y yo he ocultado ciertas cosas por vergüenza, por dignidad, porque no espero que se sepa lo que hice o qué me pasó”, adelantó.

Producto de ella, revela algunas de las reacciones que han provocado sus ocultos comentarios, confesando que le han “gritado de todo”.

“Me abuchean, me gritan ‘Te me caíste’; ‘No puedo creerlo’; ‘¡No! ¡Tú no!’ y yo les digo ‘No, yo sí’. Igual es súper bacán vivir esa catástrofe personal, y que después se traspasa al público”, reveló.