“Irresponsabilidad, inmadurez, inmoralidad y discriminación”: Kidd Voodoo se defiende ante las palabras del concejal de Arica sobre el millonario costo de su show

Kidd Voodoo ha estado en el centro de la polémica y de las críticas tras las palabras del concejal de Arica, Daniel Chipana, sobre que rechazó la participación del cantante en una fiesta costumbrista debido a su alto costo.

“Costaba los 60 millones, pero incluía los pasajes, la estadía, incluía todo. Nosotros consideramos que el valor era alto”, detalló el representante en su momento, en una conversación con ADN.

En este contexto, es donde el cantante urbano utilizó sus redes sociales para salir en su defensa y aclarar lo sucedido.

“Hace un par de días, el concejal Daniel Chipana aclaró frente a un medio tan grande como Radio ADN los supuestos detalles de una contratación. Me pone realmente triste la manera en la que ha sido abordado este tema por la política y la prensa, dejándome a mí y a mi equipo como responsables de algo tan simple como una cotización para un show”, expresó en su cuenta de Instagram.

“Que los dirigentes comuniquen que no soy apto para un show no es un problema para mí; respeto mucho la cultura del lugar, y si la dirigencia lo piensa así, por algo será”, agregó.

De hecho, David León - nombre real del cantante- comentó estar preocupado por la cantidad de críticas y odio que ha recibido él y su equipo por las palabras de Chipana, las cuales aseguró que demostraban “irresponsabilidad, inmadurez, inmoralidad y discriminación por parte del concejal al hacer pública una respuesta que está inflada y no refleja el costo real de nuestro show”.

“Alguien debe explicarle a algunas personas que si les ocurre contratar a un artista para un show y no les parece el presupuesto, que está totalmente inflado, simplemente proceden a no contratarlo, no hacer público lo que por contrato está pactado”, enfatizó el exponente urbano.

La trayectoria de Kidd

Asimismo, aseguró que sus colegas de la industria musical han cobrado más o lo mismo, y ellos no han sido portadas de los diversos medios.

Además, hizo hincapié en que le ha sido difícil llegar a donde está ahora. De hecho, recalcó que en el inicio de su carrera le pagaban solamente el pasado de vuelta.

“Me dedico a la música desde que tengo 14 años y me he presentado múltiples veces en lugares donde mi única paga ha sido una carga para la tarjeta Bip, para que pudiera llegar bien a mi casa. No tuve la suerte de encontrar el éxito con mi proyecto de origen y por eso entré en el género urbano. Valoro mucho lo que está pasándome hoy, gracias a ustedes y a Dios”, cerró el cantante con más de 3 millones de oyentes en las plataformas.

