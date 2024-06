“Lo único que haces es buscar a Oriana para pelear con ella y poder figurar”: Mariela Sotomayor se lanzó contra Faloon Larraguibel en “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor se lanzó con todo en contra de Faloon Larraguibel, acusándola de tratar mal a sus compañeros que estaban cumpliendo el rol de sirvientes.

El momento se dio cuando se encontraban en una nueva asamblea, más conocida como un cara a cara, en donde los participantes deben votar para que uno de ellos se vaya al duelo de eliminación.

Cabe recordar que esta semana, los nominados son Blue Mary y Botota Fox, quienes quedaron últimos en la competencia individual femenina y masculina.

Sotomayor no se guardó nada

Llegado el turno de Mariela, la periodista hizo una mención a la exchia Yingo, comentando que: “Has tomado un rol muy confrontacional y a veces sin justificación. Hay diferentes maneras de ser señor, de pedir las cosas, muchas veces te escudas en discusiones para levantar la voz sin razón y tratar mal a las personas”, le dijo.

Por su parte, Faloon votó por Mariela y se defendió de las palabras de la comunicadora. “Eres mentirosa, eres capaz de mentir frente a cualquier persona, y lo has demostrado. Yo no te he tratado mal, estoy simplemente haciendo valer el rol de Señora”, respondió.

A lo que Mariela explicó que la exZona Latina trata mal a sus sirvientes y que no votó por ella en esta pasada solamente porque está lesionada.

“No son tus esclavos, no merecen menos respeto que tú. Has faltado el respeto a tus compañeros sirvientes y todos nos dimos cuenta”, le espetó, y Faloon la trató de mentirosa.

“Eres una mujer histérica que no para de gritar. Lo único que haces es buscar a Oriana para pelear con ella y poder figurar de alguna manera, y te han comido con zapatos. ¡Y así te van a seguir comiendo!”, remató la periodista, haciendo alusión a las actitudes de Larraguibel contra la española, con quien ha protagonizado diversos conflictos en la casa.