Shirley Arica contó la firme sobre su romance con Arturo Longton: él habría terminado con ella mediante un mensaje

Shirley Arica estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Sin Editar”, en donde contó la firme su intenso romance con Arturo Longton.

Cabe recordar que ambos se conocieron mientras eran participantes del reality “Tierra Brava”, en donde el chileno cayó rendido ante los encantos y la personalidad de la celebridad peruana. Sin embargo, según las palabras de la influencer en el programa de Pamela Díaz, él habría quebrado la relación.

“Lo de Arturo quedó en nada, no por mí, porque todo quedó bien hasta que él se fue, nos despedimos y el típico ‘oh te vas, te voy a extrañar’ y eso. Y habíamos planeado pasar Año Nuevo juntos, entonces yo como buena canceriana idealizo todo y las relaciones y dije ‘bueno, ya encontré a mi media naranja contra todo pronóstico. Sí, yo me proyectaba con él”, aseguró sobre su amorío con el chico reality.

¿Shirley estaba enamorada?

En la entrevista con “La Fiera”, Shirley dejó en claro que sus sentimientos por el chileno eran totalmente genuinos, pero todo cambió cuando se acabó el reality de Canal 13.

“Hicimos planes, conversamos, cuando él regresa Karlita nos entrevistó y yo llegué a hablar de mi hija en esa entrevista y fue algo que me fluyó del momento y fue porque lo sentí. Luego cuando vi las cosas de afuera dije que estaba loca. Al final lo viví y hasta lo que viví fue bonito y verdadero no como la Chama ni la Botota lo dijeron en un vivo. Fue verdad pero no prosperó”, agregó.

Sobre cómo dejaron de hablar y se produjo el quiebre, Arica reveló que fue Arturo quien decidió poner fin a su relación mediante un mensaje.

“Yo ya había hecho mis planes y de la nada él me escribió y me dijo en un mensaje ‘mira, sabes qué he pensado bien las cosas y yo creo que es mejor que dejemos las cosas hasta acá’. Y yo en mi cabeza decía y mi viaje de Año Nuevo, mi maleta, mis planes y nuestro amor…”, cerró Shirley.