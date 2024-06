DC: A pesar del fracaso taquillero, Warner Bros. piensan hacer una serie animada de Blue Beetle

La película “Blue Beetle”, dirigida por Ángel Manuel Soto, enfrentó desafíos significativos en taquilla debido a problemas laborales en Hollywood y al momento de transición en el DCEU.

PUBLICIDAD

A pesar de recibir elogios por su tono ligero y la actuación de Xolo Maridueña como protagonista, no logró recuperar su modesto presupuesto.

James Gunn aseguró que “Blue Beetle” es canónica dentro de su visión del DCEU y confirmó que Xolo Maridueña volverá a interpretar a Jaime Reyes en futuros proyectos.

Por otro lado, DC Studios está desarrollando una serie animada de Blue Beetle, con Ángel Manuel Soto y Gareth Dunnet-Alcocer como productores ejecutivos. Miguel Puga, conocido por su trabajo en “The Casagrandes”, será el showrunner de la serie.

Aunque se planea la serie animada, no se ha confirmado el elenco. No hay contratos vigentes con los actores originales, incluyendo a Maridueña y otros miembros del reparto de la película.

Trayectoria de Gunn

James Gunn es un director, guionista y productor estadounidense nacido el 5 de agosto de 1966 en St. Louis, Missouri. Comenzó su carrera en el cine escribiendo el guion para la película “Tromeo and Juliet” en 1996, que también dirigió.

Ganó reconocimiento por su trabajo en el género de comedia y horror, destacándose con películas como “Slither” (2006), una mezcla de comedia y terror, y “Super” (2010), una sátira de superhéroes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, alcanzó fama mundial con su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), dirigiendo y escribiendo los exitosos filmes “Guardians of the Galaxy” (2014) y “Guardians of the Galaxy Vol. 2″ (2017).

Estas películas le valieron elogios por su dirección fresca, humor irreverente y selección musical distintiva. También escribió y dirigió “The Suicide Squad” (2021) para DC Films, seguida de “Peacemaker”, una serie derivada para HBO Max.

El director es conocido por su estilo único que combina humor negro, acción vibrante y personajes complejos.