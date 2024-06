Elliot Page revela que fue víctima de acoso por parte de un actor de primera línea: “Te haré darte cuenta que no eres gay”

Las acusaciones de incidentes de naturaleza sexual en Hollywood han abundado en los últimos años. Tras el movimiento de ‘MeToo’, cada vez son más las estrellas y otros miembros de la industria que revelan haber sufrido algún tipo de agresión o acoso. En esta oportunidad, el actor trans Elliot Page relató cómo tuvo un encuentro desagradable hace algunos años, con un actor conocido.

El actor canadiense ha publicado recientemente ‘Pageboy’, un libro de sus memorias en el que revela varias cosas que han terminado dando la vuelta al mundo. Ahora fue a través del capítulo ‘Imbécil famoso en una fiesta’, donde el intérprete narra una historia que vivió hace una década, cuando todavía no había afrontado su proceso de transición de género.

¿Qué relató Elliot Page sobre haber sido acosado sexualmente por un actor famoso?

Según la estrella de Juno, en ese momento todavía se identificaba como mujer y era lesbiana. En un cumpleaños en la ciudad de Los Ángeles, un conocido actor le agredió verbalmente con las siguientes palabras: “ Tú no eres gay. Eso no existe. Sólo te asustan los hombres. Voy a co**erte para que te des cuenta de que no eres gay ”.

A los pocos días, cuando coincidió con esta persona, cuyo nombre no se revela en las páginas, Elliot aseguró que el actor quiso rectificar asegurando que “no tengo problemas con los gays, lo juro”.

No obstante, lo cierto es que no es la primera vez que le ocurrió algo similar: “He vivido varias versiones de eso de mi vida. Muchas personas queer y trans lidian con ello constantemente. Estos momentos de los que a menudo no hablamos o se supone que debemos pasar por alto, cuando en realidad son horribles ”, contó.

“Incluí esa historia en el libro porque se trata de reflejar la realidad, las cosas con las que lidiamos y lo que nos envían constantemente, especialmente en entornos predominantemente cisgénero y heterosexuales. Cómo navegamos por un mundo en el que tenemos momentos más extremos y obvios como ese, u otros más sutiles en clave de broma”, añadió el actor de Umbrella Academy.