Estrella de House of The Dragon defiende las actitudes de su personaje en el primer episodio de la segunda temporada

House Of The Dragon

Este domingo 16 de junio, se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de House Of The Dragon, por HBO, y a pesar de que han pasado más de 48 horas, todavía sigue siendo el tema de conversación en redes sociales.

El episodio titulado “A son for son” creó mucha controversia por parte de los fans, que leyeron el libro, quienes comentaron su descontento con el tratamiento que se le dio a la escena de los personajes “Queso y Sangre” al final del episodio.

Para muchos, la representación de sus acciones, fueron “muy suaves” y poco emocionantes en comparación con la brutalidad que se reflejó en el libro.

Por otra parte, algunos fans no comprendieron la reacción de Helaena con la violencia que recibió a los dos mercenarios que entraron a su habitación.

Defensa de Helaena

A raíz de las críticas recibidas, Phia Saban, interprete de la reina Helaena, defendió la dirección del episodio en la última escena.

En el podcast oficial de House Of The Dragon, la actriz dijo:

“Creo que lo que escucha de ellos es que somos hombres extremadamente peligrosos y somos más que capaces de matarlos a todos. Y puedes hacer que esto sea fácil para ti o puedes hacer que esto sea más difícil para ti”, dijo Saban a propósito de la reacción de su personaje ante el asesinato cometido ante su mirada.

“Obviamente, no hay nada fácil al respecto”, agregó. “Creo que es injusto decir que alguien más valiente diría: ‘No, no tendrás a ninguno de los dos’, no creo que sea una opción, realmente no creo que sea una opción en ese momento.

“De hecho, creo que es un poco poderoso que sea honesta la primera vez, porque creo que eso es un ejemplo de lo mucho que está en juego para ella. Como, ‘No voy a estropear esto o no tengo una opción aquí’. Se trata de salvar la vida de un niño”.

La actriz reitera como Helaena consigue salvar la vida de su hija, Jaehaera. Coge a la niña mientras los asesinos están matando a su hijo, se escabulle por la puerta y corre a través de la Fortaleza Roja hacia su madre, Alicent.

Audiencia del primer episodio

“House of the Dragon” regresó a HBO y Max con 7,8 millones de espectadores el domingo por la noche, colocando el estreno de la temporada 2 un 22% por debajo de los 10 millones de espectadores con los que se lanzó la serie precuela de “Game of Thrones” en 2022, señala Variety.

A pesar de la caída, según Warner Bros Discovery, el episodio llevó a Max a su día de transmisión más grande. Esto puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que la temporada 2 de “House of the Dragon” ha sido el mayor estreno del servicio desde su lanzamiento en Europa en mayo.