“Me costó muchísimo”: Pangal Andrade se sincera sobre su interpretación del “Chavo del 8″ y los desafíos que ha enfrentado en el reality

“Me costó muchísimo representarlo”, aseguró Pangal Andrade en conversación con Publimetro.cl, sobre su interpretación del Chavo del 8, mítico personaje de la televisión Latinoamericana que tuvo que hacer durante una actividad en el reality show “¿Ganar o Servir?”, y que pese a haber sido furor en los años 80 y 90 en Chile, Pangal aseguró nunca haber visto.

De acuerdo a lo indicado por el deportista extremo, le costó mucho realizar el personaje porque nunca vio el programa durante su infancia.

“Yo nunca lo vi, lo encontraba tan aburrido”

Y pese a que en el capítulo que se vio este lunes del reality, Pangal indicó que nunca vio el Chavo del 8 porque “no tenía tele. Yo jugaba, nunca vi ‘El Chavo’”, luego reconoció que no vio el programa porque prefería jugar afuera.

“Todos han visto El Chavo, y yo nunca lo vi, lo encontraba tan aburrido, yo prefería jugar afuera. Es por eso que me costó muchísimo representarlo”, indicó Pangal

Luego, añadió que durante el reality de Canal 13 ha tenido que hacer cosas que lo han sacado mucho de su zona de confort, como actuar y bailar.

“Yo de bailar y actuar nada. Mi problema con la actuación es intentar aprenderme los libretos, tengo una memoria asquerosa, pero lo hice. Con ganas se puede todo. Saqué un Chavo digno, pero me costó”, indicó.

Finalmente, Pangal Andrade puntualizó entre risas que “me han hecho hacer de todo en este reality, bailar, actuar, hacer chistes y más, pero a eso vinimos, a jugar. Ahora me hicieron hacer al Chavo y no tenía idea, porque nunca lo vi, pero creo que salió algo entretenido. Lo logramos”.

En la actividad en la que Pangal interpretó al Chavo, Oriana fue la Chilindrina, Mariela fue Doña Clotilde, Austin hizo al Profesor Jirafales, Luis a Quico, Sabélo a Doña Florinda y Botota a Don Ramón, sacándoles risas a los Señores.

“Yo nunca en mi vida he visto esta h…”, cerró diciendo Pangal sobre la actividad y el programa televisivo.