“Me siento estúpida”: Gala Caldirola rompe en llanto tras ver a Raimundo Cerda coqueteando con Oriana Marzoli

Gala Caldirola protagonizó un triste momento en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española no aguantó ver el coqueteo entre Oriana Marzoli y Raimundo Cerda.

Todo partió cuando la exesposa de Mauricio Isla y Mariela Sotomayor comentaron que es muy evidente que a la rubia le gusta el exGran Hermano.

“Ella vende la moto de que no, pero es evidente, ella es la que no ha sido clara”, sostuvo Caldirola, mientras que la periodista estuvo de acuerdo con sus palabras.

Minutos más tarde, la nueva pareja estaba coqueteando en el patio de la casona y eso rompió el corazón de Gala, quien se fue a la habitación y se puso a llorar desconsoladamente.

“Colapsé, algunas cosas se fueron dando de mi lado de una forma súper respetuosa, y después todo se convirtió en una m… Si yo me dejo llevar por una persona y sintiéndolo de una forma linda, y después se transforma en esto, ahora me cuestiono muchas decisiones. Si hubiera sabido que todo iba a ser así no me hubiese metido con él. Ahora me siento rara, no sé cómo se va a ver de afuera”, se lamentó sollozando la española, mientras que era consolada por Botota, Blue Mary, Austin Palao y Mariela.

“Si hay alguien que debiera preocuparse por cómo se van a ver, son ellos dos”, le contestó Blue Mary, asegurando que Oriana y Raimduno están quedando mal afuera con su actitud.

Posteriormente, todos se trasladaron a la mesa de los sirvientes, en donde Gala continuó llorando, pero esta vez fue consolada por Pangal Andrade y Faloon, quienes también intentaron subirle el ánimo.

“Siento que me he expuesto. Siempre he sido muy yo misma, pero lo hacía con una intención sana. Me replanteo muchas cosas, haberme expuesto íntimamente con alguien, porque si es de una manera sana, con respeto y con alguien que da la cara contigo, te sientes bien. Pero así no me siento cómoda”, lloró.

“Tienes que cachar con quién estás dándote la mano, es un cabro chico”, le contestó Pangal, haciendo alusión a que él tiene 25 años. “Me falta leer mejor a las personas”, reflexionó Caldirola para cerrar.

En la otra escena, Rai y Oriana seguían coqueteando sin darse por enterados de nada, pero Daniela Colett y Luis Mateucci les contaron que Gala estaba llorando por esta situación.

Oriana se mostró sorprendida ante tal revelación, y se quejó diciendo: “Otra vez quedé como la mala, otro reality con ella llorando”, se burló.

Los sentimientos de Gala

Más tarde, Gala conversó con Daniela sobre su ataque de llanto: “Me colapsé un poquito. Después de que pasa todo como ha pasado, desprotegida, me empiezo a cuestionar y me siento estúpida”, expresó, mostrando que aún está molesta con ella misma.

“Me frustré un poquito más que nada porque me sentí desprotegida. Hay ciertas cosas que como mujer me han hecho sentir mal, cuando ha hecho otras cosas en vez de dar la cara por mí, que es con quien realmente tuvo algo”, se confesó la española.