“Tienen que sacar a todas las otras h…, a la Oriana, a todas”: Blue Mary se despidió de “¿Ganar o Servir?” con polémica

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se llevó a cabo el cuarto duelo de eliminación, en donde Camila Recabarren y Blue Mary se tuvieron que enfrentar para saber quién de las dos tenía que abandonar la casona ubicada en Perú.

Eran tres participantes nominados y reunidos en una jaula interna al estilo de los gladiadores: Botota, la exMiss Chile y locutora de radio. Sin embargo, para escoger a los dos duelistas, a todos se les dio a escoger una de tres tarjetas, de las cuales sólo una abría la reja y fue la del transformista.

“Aquí se disuelven las Chicas Superpoderosas, lamentablemente. Las dos somos guerreras, Arianas y fuego, y lo vamos a dar todo”, reflexionó Camila ante eso.

Faloon Larraguibel también lamentó que se iría eliminada una de sus compañeras, puesto que con ambas creó un fuerte víncilo: “Necesita tener un apoyo, hablar cosas profundas, verdaderas. Cualquiera de las dos que se vaya, me va a hacer falta”, sostuvo.

Ya en el duelo, Camila tomó temprana delantera y superó sin dificultad a Blue Mary, convirtiéndose así en la ganadora y condenando a la locutora a ser la sexta eliminada del reality.

“No estoy feliz con este triunfo, para nada. Tengo una pena gigante y voy a extrañarla mucho acá adentro. No soy de piel y dejo que sólo ella me abrace. Sé que afuera nos vamos a juntar sí o sí”, comentó Camila tras su triunfo.

El polémico comentario

Por su parte, Blue Mary destacó que su pasada por el encierro de Canal 13 no fue nada fácil puesto que tuvo que soportar malos ratos.

“Dije que no iba a llorar, pero sabes qué Sergio? Lo que más me emociona es como escuchar las palabras de la Cami, cuando uno crea vínculos reales en lugares como este para mí es increíble (...) De cierta manera tengo pena, pero estoy feliz de que me haya eliminado la Cami y no otra”.

“Tengo ganas de tirarle un comentario, pero me quedo callada”, comentó discretamente Oriana Marzoli mientras la locutora hablaba. Luego, en lugar de despedirse de ella, le hizo gestos burlescos y lanzó irónicos comentarios tales como “chau, te queremos”.

En tanto, Mariela Sotomayor tampoco quiso despedirse de ella. “Fui buena onda y todo, pero como para ir a despedirme después de todo lo que peleamos, no”, aseguró la periodista, mientras caminaba con la española directo a la casa, sin saludar por última vez a la cuarta eliminada.

Acto seguido, en la entrevista en solitario, Blue Mary comentó: “Me voy con el corazón llenito. No fue fácil para mí lidiar con personas que no me gusta estar, aguantar y tolerar (...) Con respecto a Claudio, fue algo súper lindo y genuino, no sé que vaya a pasar afuera ”, indicó.

Finalmente, al despedirse de Camila y Faloon, les hizo una petición. “Ustedes dos son las más fuertes, tienen que sacar a todas las otras hueonas. De verdad, a la Oriana, a todas”, les solicitó.