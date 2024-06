Una emocionada Celine Dion participa en la premiere de su documental "I Am: Celine Dion"

Celine Dion asiste a la proyección especial de Amazon MGM Studios de "I Am: Celine Dion" en Alice Tully Hall, el lunes 17 de junio de 2024, en Nueva York. (Foto de: Evan Agostini/Invision/AP)

Desde que Céline Dion anunció que padecía una rara enfermedad neurológica, sus seguidores han estado pendientes de su evolución. Diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una afección que afecta a una persona entre un millón y que impide el control muscular y aumenta la sensibilidad a estímulos externos, la cantante ha enfrentado un desafío monumental.

Este síndrome incluso afectó sus cuerdas vocales, dificultando su capacidad para cantar, lo cual fue particularmente traumático para la intérprete de “My Heart Will Go On”. Sin embargo, después de años de tratamiento, Céline Dion ha mostrado una notable recuperación y ha decidido compartir su experiencia a través del documental “I Am: Celine Dion”, producido por Prime Video.

“I Am: Celine Dion” se estrena con la presencia de la mismísima Céline Dion

El estreno del documental se llevó a cabo en Nueva York, donde la cantante deslumbró a todos con su presencia. En la premiere, Céline Dion apareció con un look que capturó todas las miradas. Optó por un conjunto satinado que consistía en una blusa blanca con lazada en el cuello y una falda larga recta, estilizada con un cinturón con detalles negros en la cadera.

El documental revela el impacto profundo de la enfermedad tanto física como emocionalmente en Dion. La cantante se abre con sinceridad a sus seguidores, compartiendo los desafíos y el dolor que ha enfrentado desde su diagnóstico. “No estaba lista para hablar. Ahora sí lo estoy”, comentó Dion en un momento conmovedor del documental.

Durante el evento, la cantante expresó su gratitud hacia sus fans por el apoyo incondicional que ha recibido. “Mis fans me han dado más amor del que ningún artista podría esperar. Estoy muy agradecida”, afirmó, recibiendo una ovación de pie del público presente.

Céline Dion no se dejará vencer fácilmente

La aparición de Céline en el documental también mostró su determinación y fuerza, ya que demostró estar recuperando la habilidad de sus cuerdas vocales. En un momento particularmente emotivo, bromeó con las reporteras haciendo pesas con un micrófono, resaltando el riguroso régimen de ejercicio que sigue para manejar su condición.

Céline Dion ha dejado claro que su batalla contra el síndrome de la persona rígida no la detendrá. En una reciente entrevista, expresó su firme intención de regresar a los escenarios, “incluso si tengo que gatear”. Su resiliencia y espíritu indomable continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo.