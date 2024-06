“Yo lo tiré, pero fue un chiste”: Kevin Felgueras se refirió a la indirecta que lanzó a Carla Jara sobre su despido de TVN

Kevin Felgueras ha estado en el centro de la noticia tras su repentina salida de TVN tras cinco años en la señal estatal, y además, comentar que su desvinculación estaría relacionada con la llegada de Carla Jara al “Buenos días a todos”.

En primera instancia, el periodista aseguró que ha tenido un cambio de vida desde que dejó de trabajar en el medio televisivo.

“Hoy día mi esposa me dijo en la mañana: ‘Hasta te cambió el color de piel, qué bueno que estás durmiendo’, y a pesar de que el término de una relación laboral es dolorosa, uno se lo puede tomar pésimo o bien, y desde el viernes en la tarde he recibido tanto amor, que estoy tranquilo”, reflexionó en un diálogo con Página 7.

Asimismo, el comunicador destacó las muestras de cariño de sus excolegas de TVN: “Me quedo con el amor de la gente, con las experiencias vividas en el canal, fue lindo e insisto, siempre el término de una relación es difícil, pero me lo estoy tomando de la mejor manera”, dijo.

“La energía que quizás había perdido por las horas de sueño, la recuperé ayer, me demoré dos días en hacer cosas. Estoy activando mi canal de Youtube, que son cosas que quería mucho hacer y no tenía mucho tiempo, pero ahora es lo que más tengo jajajá, no tengo trabajo, pero tengo tiempo”.

En esta línea, Kevin aseguró que ahora se encuentra “lleno de energía con ganas de hacer miles de cosas”. Eso sí, destacó que “todavía no tengo ninguna oferta laboral, pero estoy dispuesto a recibir todas las ofertas”.

De hecho, Felgueras comentó que no descarta incursionar en otros formatos que actualmente están en las plataformas, tales como los podcast.

Sus palabras sobre Carla Jara

En la entrevista con el medio, también se refirió a su participación en el programa del comediante Coronel Valverde llamando “Un mundo feliz”, donde hablaron que su despido estuvo relacionado con la llegada de Carla Jara a TVN, hecho que fue totalmente desmentido por Kevin.

“Lo descarto por completo. Yo ayer lo tiré, pero fue un chiste”, aseguró. “Cuando hay proyectos distintos, perfecto, uno puede entrar y salir de este, pero no son las personas, porque al final si dijera que es por Carla Jara me estoy minimizando, creo que yo tengo un nivel profesional importante y la Carla lo tiene en su área, cada uno tiene su estilo”.