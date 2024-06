“Es mucho ambiente para un hombre tan insípido y machista”: Fran Maira reveló que siente incómoda con Austin Palao tras controservial comentario

Al parecer el romance entre Francisca Maira y Austin Palao en “¿Ganar o Servir?” está pasando por una fuerte crisis esto debido a los comentarios que lanza el peruano sobre la personalidad de la rubia, en donde ha intentando cambiar ciertos aspectos que son características que sus amigos le destacan.

En primera instancia, la exGran Hermano les confesó que desde que está con su compañero se siente incómoda por las diferencias entre ambos, y que teme que su personalidad se opaque por él.

“Me está pasando con él que lo estoy incomodando, y eso me hace sentir terrible. Me decía que somos muy distintos, que él es muy conservador y yo muy liberal”, indicó.

“Dale a entender que es fome no más, que es un h… fome”, contestó Raimundo, para la risa de ambas mujeres.

Austin suma y sigue

Acto seguido, mientras que Austin, Fran y Pangal Andrade se encontraban hablando conversando en la mesa de los señores, de pronto el tema de conversación giró en torno a la sensualidad de ella.

En ese momento, la pareja de Maira le comentó a su amigo que la exGran Hermano es naturalmente es sexy, por lo tanto, no debería aparentar ser más sexy: “Fran es sexy, pero de por sí es sexy, no necesita tratar de ser más sexy. Algunas personas hacen cosas para parecer sexy, y no es necesario, menos es más”.

Estas palabras molestaron a Fran Maira, quien le reveló a Oriana lo impactada que quedó con ese inesperado comentario de parte de su pinche.

No lo dejaron pasar

Estas palabras sacaron ronchas en las redes sociales, quienes no perdonaron la actitud del peruano, asegurando que intenta quitarle la esencia a la rubia. De hecho, destacaron que Raimundo defendió con todo a Fran en medio de una actividad asegurando que ser sexy era uno de sus atributos y que no debía cambiarlo.

Asimismo, Oriana también sacó las garras para defender a su amiga: “Me gusta que le destaque el ser sexy y que no pasa nada por serlo, que no se apague y que me a gustado el detalle que le ha hecho”, declaró en la dinámica dirigida por Matías Vega”.

Por su parte, los cibernautas apoyaron a la rubia y aseguraron que: “Fran Maira le queda enorme a Austin. Pedazo de machista ha resultado ser”; “Y de cuándo este scw del Austin es papá de la Fran que cree que tiene el derecho de decirle como se tiene que comportar? más encima haciéndolo frente al Pangal? weón machista”; “Ser sexy no tiene nada de malo, tampoco aplica menos es más mientras tú te sientas bien con ello no importa nada más”; “Austin coacciona a Fran, no la deja fumar, le suelta comentarios machistas, la intenta apagar”; “Fran es mucho ambiente pa un man tan insípido y machista como Austin”, fueron algunos de los comentarios en X.