House of the Dragon: 5 datos curiosos del primer episodio de la segunda temporada de la famosa serie de Max

House of the Dragon

La segunda temporada de House of the Dragon arrancó este domingo y los fans la recibieron por los cielos, con toda la expectativa que había generado durante su pausa.

La nueva puesta en escena de la saga que inicio con Game of Thrones arrancó con un espectacular episodio, que no estuvo exento a críticas, pero que dejó varias curiosidades interesantes. A continuación repasamos cinco datos que quizás no conocías sobre el esperado capítulo.

¿Cuáles son las curiosidades detrás del primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon?

Uno de los primeros detalles que este episodio se trató del primero de la serie dirigido por Alan Taylor, conocido por su trabajo en siete episodios de Game of Thrones. Su regreso al universo de George R.R. Martin ha sido muy esperado por los fanáticos.

Otra novedad importante es la aparición de Winterfell, el famoso castillo de la Casa Stark, por primera vez en el universo de House of the Dragon, que, como se conoce, es una precuela de la famosa saga de Max. Además de Winterfell, se presentan otras ubicaciones icónicas del Norte, como El Muro y Castillo Negro.

El episodio también introduce una nueva secuencia de apertura. Esta vez se muestra un tapiz de tela que narra la historia de la Casa Targaryen. Entre las escenas destacadas del tapiz se encuentran la quema de Harrenhal por Aegon el Conquistador, la muerte de Maegor el Cruel en el Trono de Hierro y el reinado del Rey Jaehaerys junto a su esposa, la Buena Reina Alysanne.

Por su parte, el título del episodio, “The Dying of the Dragons - A Son for a Son” se basa en un capítulo del libro “Fire & Blood” de George R.R. Martin. Esta conexión literaria añade una capa de profundidad para quienes leyeron los libros y ahora siguen la serie.

Finalmente, una diferencia notable con los libros es mencionada por Erryk Cargyll, quien le dice al Príncipe Daemon que él y su hermano gemelo fueron nombrados en la Guardia Real a los 8 y 10 años. En los libros, Jaime Lannister es descrito como el miembro más joven de la Guardia Real, habiendo sido nombrado a los 15 años.