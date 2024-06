Karol G comparte un adelanto de su próximo sencillo titulado “Si antes te hubiera conocido”

La exponente urbana colombiana, Karol G, compartió a través de sus redes sociales un adelanto de lo que será su próximo tema titulado “Si antes te hubiera conocido”.

“Que hubiera sido si antes te hubiera conocido”, es parte de la letra de la canción que viene acompañada de un videoclip donde se le ve cantando en una pérgola en madera, que tiene de fondo el dibujo de una playa.

En el pie del video, la medellinense reveló que la fecha de estreno será el jueves, 20 de junio a las 8:00 p.m.

“He necesitado una psicóloga para desahogarme”: Esto fue lo que confesó Karol G en su entrevista con Vogue

Karol G fue seleccionada para protagonizar la portada de la Revista Vogue. La colombiana habló de varios temas relacionados con su vida personal e hizo referencia a lo complicado que puede ser en algunas ocasiones realizar una gira de conciertos tan grande y recorrer una gran cantidad de países en tiempo récord, pues esto implica una carga de energía demasiado grande que, en algunas ocasiones, no ha sabido cómo controlar.

La ‘Bichota’ confesó que en los momentos difíciles que atraviesa a lo largo de las giras de conciertos, suele irse a su habitación a pensar en sus proyectos; sin embargo, en algunas ocasiones llega a sentirse mal al darse cuenta que, debido a su trabajo, tiene que pasar largas jornadas de tiempo alejada de su familia, su novio y amigos. No obstante, el público le llena el corazón y le ayuda a reducir sus tristezas.

“A veces, me presento con tristezas muy grandes al escenario y me bajo sanita, contenta, feliz, motivada”, expresó la colombiana.

Karol G ha necesitado terapia

Karol G confesó que ha tenido que buscar ayuda profesional con el fin de darle el manejo correcto a sus emociones, pues considera que la salud mental es esencial para vivir la vida a plenitud y darle lo mejor de sí misma a las personas que la admiran.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón. Cuando lo he precisado, lo he dicho: ‘Necesito parar, necesito encerrarme, necesito llorar o necesito permitirme sufrir’”, explicó.