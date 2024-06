Karol G desata polémica por tapar su perfume para que nadie lo copie, pero descubren cuál es

La cantante Karol G protagonizó por segunda vez en dos años la portada de la afamada revista de moda Vogue, la primera vez fue para la de edición de México, y a inicios de junio de este año lo hizo para España. Por supuesto, que abrió su corazón y contó algunas de sus experiencias. Pero, esta edición genero cierta polémica en las redes sociales.

Al inicio por el maquillaje de cejas que emplearon para las fotografías, ya que lució unas cejas ultrafinas, como las usadas en la década de los 90, lo que le valió muchos críticas pues no le favorecieron, de acuerdo con la opinión de los lectores. Ahora, un nuevo debate se abrió la mañana de este 19 de junio, cuando Vogue publicó el video de su sección “¿Qué hay en el bolso de...?”.

La artista de 32 años contó que, por lo general, no usa bolso, sino un backpack para poder meter tantas cosas y que le resulta mucho más cómodo, y detalló cuáles son esas cosas que siempre tiene adentro y lleva con ella, algunas un poco inusuales, como una cobija de “Mañana será bonito” para “sentirse siempre cerca de casa”, así como una salsa de tabasco.

Admitió que le encanta echarle a todas las comidas porque le gusta con un toque picante, y que tras un viaje a España, modificó un poco la salsa y ahora la combina con mayonesa, para comerla con arroz o papas.

También contó que lleva su videocámara a todos lados para grabar paisajes, momentos, acciones y más, y que desde hace tes años que la tiene nunca ha visto lo que ha documentado, puesto que quiere hacerle en un futuro lejano y sorprenderse. Reveló que si pudiera llevar algo siempre en la cartera, sería a su pareja el cantante Feid.

Pero, lo que más llamó la atención fue la fragancia que usa, ya que ella misma admitió: “Algo que no puede faltarme es el perfume. Yo lo tapo con gaffer (cinta aislante) para que no sepan qué perfume uso. (...) Huele a hombre, no soy aromas de fruticas y dulce. Desde hace nueve años uso el mismo y huele al cielo, a los mismos dioses, es perfume de hombres”, contó en el video.

Estas declaraciones dieron para que miles opinaran al respecto en las redes sociales, algunos afirmaron que era para no hacerle publicidad sin recibir dinero, otra para que nadie la copie, y otros aseverando que se trata de ego.

“Es porque no tiene sentido hacerle tremenda publicidad a una marca que no les paga”, “No quiere que el perfume se vuelva viral, todo el mundo lo compre y arruinar la esencia del perfume”, “Ella copia a mucha gente pero a ella no la pueden copiar“, “Qué importa que lo vean el perfume no huele igual en todas las personas” y “No puedo con tanto egoísmo de ella” y “¡Wao qué nivel de ignorancia! Ella no sabe que cada persona tiene un PH diferente”, le escribieron a Carolina Giraldo en las diferentes redes sociales.

Pero, los internautas afirmaron que se trata del Bond 9. En la revista Marie Claire afirmaron que, tras las pistas que brindó, las entrevistas anteriores que ha ofrecido y algunos de sus temas y de Feid, llegaron a la conclusión que es el Bond 9 Bleecker Street, lanzada en el 2005 de la familia olfativa ámbar amaderada.