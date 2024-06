“Lo pillé muchas veces y me siento muy culpable”: Faloon Larraguibel contó detalles de su relación con Jean Paul Pineda

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Faloon Larraguibel tuvo un momento de sinceridad y reveló detalles sobre su última relación amorosa.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que antes de entrar al encierro de Canal 13, la exchica “Yingo” mantenía un romance con el futbolista Jean Paul Pineda, pero este matrimonio terminó en tragedia, puesto que el jugador fue formalizado por violencia intrafamiliar (VIF) tras golpear en la cabeza y el tórax a la exanimadora de Zona Latina.

En este contexto, es donde Faloon nuevamente habló sobre su expareja en el nuevo episodio del programa de telerrealidad, esto mientras conversaba con Gala Caldirola sobre cómo era sobrellevar una separación, la maternidad y si se darían una nueva oportunidad en el amor.

“Yo me llevaba bien con mi ex en la cama, sobre todo”, confesó la ex Zona Latina en torno a su exesposo. A lo que la española respondió: “Es heavy como el tema del sexo te atrapa. Llegas a aceptar situaciones y cosas, que a lo mejor no son tan buenas”.

Consultada sobre si podría volver con él, aseguró que eso es imposible por engaños de Pineda. “Lo pillé muchas veces y me siento muy culpable de haber estirado tanto el chicle para llegar a una situación terrible”, indicó la exanimadora de Sabores.

Se cierra totalmente a un romance

Acto seguido, Gala comenzó a nombrar las ventajas de la soltería, a lo que Faloon estuvo totalmente de acuerdo y aseguró que ahora llegó su momento de enfocarse en ella misma.

“O sea, este año voy a disfrutar pero demasiado (...) No quiero ocupar mi tiempo de sobra, que no es mucho, en una persona. No quiero, voy a estar sola mucho tiempo. Aunque tal vez mañana cambie de opinión”, confesó tras escuchar a Caldirola diciendo lo que más le gusta de estar con alguien.