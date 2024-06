Marco Enríquez-Ominami dio luces sobre los posibles candidatos que podrían acompañar a Karen Doggenweiler en el Festival de Viña

Los rumores en torno a la animación del próximo Festival de Viña del Mar siguen saliendo, y esta vez fue Marco Enríquez-Ominami quien se refirió al posible fichaje de Karen Doggenweiler como animadora del evento del verano y sus posibles compañeros en la Quinta Vergara.

El excandidato a la presencia estuvo como invitado en Zona Latina, en donde fue captado por las cámaras del progama “Que te lo digo”, quienes aprovecharon de consultarle sobre el rumor de su esposa sobre este nuevo desafío en el certamen viñamarino.

“Única, grande y nuestra. (Es) merecido, un desafío, lo hace con un talento loco...”, partió señalando el excandidato presidencial, asegurando que es “fantástico, una gran noticia, ojalá se confirme...”, deseó el exdiputado.

En relación a quien podría acompañar a Karen en el escenario de Viña del Mar 2025, Marco nombró a algunos candidatos que podrían ser una buena dupla.

“Es de alto riesgo eso, no puedo meter la pata”, comentó con respecto a este tema, entre risas. Acto seguido, el político se lanzó con todo y nombre algunos posibles candidatos. Eso sí, ninguno de los prospectos era de Mega, el canal donde Karen es rostro.

“Todos son buenos… Julián (Elfenbein) lo hace fantástico”, indicó sobre el rostro de Chilevisión, quien mantiene una relación con Doggenweiler.

Asimismo, mencionó a uno de los icónicos presentados de la Quinta Vergara, Antonio Vodanovic. “Sería genial que estuviera alguna noche (como) homenaje, por lo histórico que significó, aunque no lo conozco nada, pero no sé… mi opinión no es política, es televisiva”, comentó Marco.

“Julián (Elfenbein) sería increíble, (Martín) Cárcamo lo hace estupendo, hay tantos… Sergio Lagos, (Francisco), Saavedra...”, continúo el esposo de Karen. “Puede ser cualquiera, porque Karen tiene una gran gracia, que es súper buena colaboradora, se afiata demasiado bien”, destacó el excandidato.

“Ella lo hace estupendo”, sentenció Marco Enríquez-Ominami.