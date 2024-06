María Gracia Omegna introduce a su sufrido personaje en “El Señor de la Querencia”: Mega liberó nuevo avance

El primer avance, en voz de uno de sus protagonistas, liberó Mega esta semana de “El Señor de la Querencia”, nueva nocturna de la señal de Bethia, próxima a estrenarse. Se trata de el rol interpretado por María Gracia Omegna, Leonor Amenábar, una sufrida mujer.

En el video, la reconocida actriz proporciona detalles de su papel, personificándolo e introduciendo sus características en este remake del canal de Vicuña Mackenna de la teleserie original de TVN.

“Como mujer, sé cuál es mi rol. Al marido se le debe siempre respeto”, inicia sus palabras el personaje de Leonor.

No obstante, se aprecia en las imágenes que la señora lee a escondidas, dado que en la época en que está ambientada la producción dramática- años 20 en el campo chileno-, era socialmente muy mal visto que las mujeres cultivaran cualquier afición intelectual alejada de los roles que el patriarcado imponía al género femenino.

“Estoy cansada. A veces me imagino otra vida”

Asimismo, Leonor se ve en la obligación de soportar las recurrentes agresiones de su esposo, el cruel y prepotente patrón de fundo José Luis Echeñique, quien además habitualmente frecuenta prostitutas y abusa sexualmente de las criadas de su hacienda.

“El matrimonio es para toda la vida”, afirma el rol de María Gracia Omegna, lo cual no quita que la abnegada mujer también desarrolle otro interés amoroso.

Este hombre es Manuel Pradenas, interpretado por Nicolás Oyarzún, obrero calichero que regresa a La Querencia y le brinda a Leonor una vía de escape al sofocante clima de violencia al cual la somete su marido.

“Si no fuera por mis hijos, mi vida no tendría sentido... Estoy cansada. A veces me imagino otra vida”, señala al final del clip promocional, dejando de manifiesto que no se cerrará a nuevos horizontes en el amor más allá de los que rige la conservadora sociedad de la época.