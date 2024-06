Nodal reta a los argentinos y así lo han repudiado

Christian Nodal sin miedo al éxito ha decidido continuar con su gira de conciertos en medio de la ola de criticas que ha enfrentado en los últimos días por su romance con Ángela Aguilar, quien era su mejor amiga y llegó a compartir en varias oportunidades con Cazzu, su ex pareja.

Pese las habladurías que ha enfrentado sobre su vida personal debido a los vaivenes amorosos que ha tenido los cuales han incluido a Belinda, Cazzu y ahora a la hija de Pepe Aguilar, el mexicano sigue cosechando éxitos a nivel profesional ante el innegable talento con el que cuenta.

Y es que el nombre de Nodal ha comenzado a sonar fuerte no solo en México sino en otros países por lo que ante el auge que ha tenido, decidió agregar a un nuevo país en su gira ‘Pa’l Cora Tour’, y ha causado sorpresa pero también rechazo.

Nodal pone a prueba a los argentinos y estos les responden con odio

Los haters no han perdonado a Christian Nodal, en especial, los argentinos y seguidores de Cazzu, pues lo acusan de haberla engañado con Ángela Aguilar tras haberla dejado a solo ocho meses de dar a luz a su hija Inti.

Pese a ello, Nodal ha decidido arriesgarse y por primera vez visitará Argentina, país natal de su ex pareja, por lo que muchos se han sorprendido por su decisión y lo han tomado como un reto para el ranchero.

Es por ello que las redes sociales han ardido en Argentina en contra de Nodal y los mensajes de odio y cancelación no han faltado. Nodal se sumó a la lista de artistas cancelados en el país sureño como es el caso también de Peso pluma, por haber engañado a Nicki Nicole.

“Nosotros si haremos respetar a Cazzu”, “No sabe dónde se mete este tipo”, “Si me regalan la entrada prometo ir con un cajón de tomates podridos”, “Van a ir a bardearlo no más”, “Lo mejor sería que cancele, no va a ir nadie”, y “Espero que hagan patria y nadie le compre las entradas”, han sido algunos comentarios.

Aunque el intérprete ha negado haber engañado a la madre de su hija con su nueva pareja, lo cierto es que hace solo unos meses atrás le dedicaba mensajes de amor por lo que usuarios en Internet no le creen y han expuesto pruebas.

Será el próximo 14 de agosto cuando Nodal se presente frente al público argentino.