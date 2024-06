“Nunca se me va a olvidar”: chilena cuenta cómo se hizo viral por sus encuentros con Henry Cavill, John Cena y Paul Mescal

Si bien las imágenes son de finales de enero de este año, cuando estuvo en un par de alfombras rojas en Inglaterra, esta semana la estudiante de arquitectura chilena, Sofía Aguirre, inesperadamente se convirtió en viral de redes sociales al aparecer junto a connotadas estrellas cinematográficas del calibre de Henry Cavill, John Cena, Paul Mescal, Claire Foy y Bryan Cranston.

Con un perfecto inglés británico, la joven de 21 años le sacó más de alguna sonrisa a Mescal, logró que Cavill se devolviera para firmarle una fotografía y le diera “muchas gracias” por elogiarlo como actor, enterneció a Cena por “venir de tan lejos” para verlos, y conmovió a Foy por el cumpleaños de su padre.

La chilena viral de redes sociales

Todos ellos, registros que quedaron plasmados en una publicación que hizo esta semana en su cuenta de Instagram y, obviamente, en la de los fanáticos de Mescal.

Opens in new window Sofía Aguirre y sus fotografías junto a Paul Mescal y Claudia Schiffer. Fuente: Instagram @sofi_aguirrep.

“Es loco recordar de nuevo momentos tan lindos. Me acuerdo que ese lanzamiento se hizo en Southbank, es simpático que se haya viralizado ahora, después de tanto tiempo”, reconoce en lun.com Sofía, quien en un primer momento fue a la alfombra roja del filme “Todos somos extraños”, donde consiguió captar la atención de Mescal; pero que al día siguiente se consagró en las plataformas digitales al codearse con figuras como Cavill, Foy y Cena en el lanzamiento de la película “Argylle: agente secreto”.

“También pude estar en la alfombra roja con Andrew Scott, a quien admiro muchísimo. Él es uno de mis ídolos porque interpretó a Moriarty en Sherlock. Todo fue fantástico en esa premier, y ahí me enteré que habría otra al día siguiente. A mí me encanta todo sobre las películas, sé mucho sobre los actores y en esa segunda alfombra pude ver a muchos actores que he seguido por años, lo pasé increíble y tuve la opción de estar junto a muchos de ellos”, contó.

“Pude estar con él (Cavill), se acercó y fue muy gentil. Me miró a los ojos, me dio muchas gracias, después incluso se me olvidó pasarle una foto para que me la firmara y se devolvió a firmarla. Pidió un lápiz y me firmó. Estaba súper nerviosa”, recordó emocionada la futura arquitecta chilena.

Opens in new window Sofía Aguirre y Henry Cavill. Fuente: Instagram @sofi_aguirrep.

“También vi a Samuel L. Jackson, a quien admiro mucho, pero se saltó a todos. Andaba apurado en la alfombra roja. Dua Lipa se dio el tiempo para saludar, pero pasó corriendo. También pude estar con Claudia Schiffer, estupenda ella, regia. Fue muy amorosa, a mí ni me salían las palabras de la emoción. John Cena fue un tierno, posó con todos, fue muy amable. y bueno, también estuve con Claire Foy, quien me regaló algo”, contó Sofía, conmovida por el gesto de la actriz británica.

Opens in new window Sofía Aguirre y John Cena. Fuente: Instagram @sofi_aguirrep.

“Además de que me gustan las películas y series, me intriga mucho la realeza y a mi papá también. Es una ídola para nosotros con mi papá, porque hizo de la Reina Isabel en ‘The Crown’. Justo por esa época él estaba de cumpleaños, así que ella le mandó saludos a mi papá”, puntualizó Aguirre, quien reconoció que ese momento lo guardará por siempre en su memoria.

“Fueron las mejores 24 horas de mi vida, algo que nunca se me va a olvidar”, finalizó.