“Represento a esta generación que nació enamorada un poco del deporte”: Melina Noto llega a Canal 13 para cumplir un nuevo desafío en programa sobre la Copa América

Melina Noto firmó contrato con Canal 13 y ahora estará siendo parte de la transmisión previa de cada partido de la Copa América 2024.

En este espacio, la argentina estará en compañía de los exintegrantes de la “Generación dorada”, Gonzalo Jara y Marcelo Díaz, quienes tendrán como misión “calentar la parrilla” antes del encuentro, tal y como si estuvieran en una junta alrededor de un asado donde habrá entretención, juegos, interacciones, datos y toda la preparación necesaria para preparar el ambiente antes de cada encuentro.

Según las palabras de la comunicadora a Publimetro, este nuevo proyecto la tiene “emocionada, contenta, ansiosa” puesto que este jueves 20 de junio comienza el esperado torneo internacional de fútbol.

“Estoy agradecida también por la oportunidad y por la confianza, el voto de confianza de Canal 13 en mí”, aseguró, contando que su relación con la exseñal del angelito comenzó desde el Festival de Viña junto a TreceLab, en donde “hicimos unas participaciones que iban a ser un poquito más pequeñas,pero terminaron siendo mucho más grandes y muy lindas, con entrevistas muy icónicas y que para mi carrera fueron súper importantes, como, por ejemplo, la que hicimos con Andrea Bocelli o la que hicimos con Anitta”.

Asimismo, la joven de 27 años aseguró que en primera instancia todo partió como “un proyecto en el área digital y luego se expande de esta multiplataforma a la televisión abierta. Es totalmente emocionante, es una vivencia que nunca tuve y que espero salga de la mejor manera posible”.

Con respecto a la importancia de dejar atrás la creencia de que el mundo deportivo solamente está liderado por hombres, la periodista comentó que esta problemática esta cambiando y que actualmente hay varias mujeres dentro del rubro.

“Es un eco que se está haciendo cada vez más grande, que cada vez estamos tomando más terreno y mayor relevancia. También es por la demostración de las capacidades, de darse cuenta que no por tu género puedes saber más o menos de un tema o tienes el poder de hablar más o menos de un tema. Es algo de los derechos que hemos construido las mujeres creo que en la historia”.

“Hoy en día cada vez nos vamos empoderando más de eso y van creciendo muchos más exponentes en el deporte como comunicadoras, como deportistas. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos a Francisca Croveto, que fue campeona con medalla de oro en los Juegos Panamericanos, en Santiago 2023 modalidad de tiro skeet y es una mujer súper importante en un deporte que uno no se imagina.. Entonces siento que hay que hacer crecer la imagen de mujer en todos los deportes, en todos los ámbitos, y por qué no también en la forma de comunicar el deporte”.

La vida de influencer, estudiante y comunicadora

Melina lleva una vida bastante ajetreada puesto que no solamente es influencer y comunicadora, sino que también es estudiante de periodismo.

Sobre cómo sobrellevar esta carga en su vida, Noto nos contó que literalmente duerme poco, pero que todo está valiendo la pena, y de hecho, está sacando el mayor provecho de la situación.

“Estoy estudiando periodismo deportivo, entonces hay muchos trabajos que también me sirven para la universidad. Un poquito de trampa jajajá”.

La decisión de retomar sus estudios, los cuáles puso en pausa tras la lamentable muerte de su hermano fue porque “me gusta que me respalde un título profesional y es como la puntadita que le falta a mi carrera. Asimismo creo que para comunicar uno tiene que tratar de perfeccionarse siempre y estar en constante aprendizaje, sabiendo que podemos mejorar, que podemos comunicar mejor, que podemos saber más, que podemos entender mejor, que podemos transmitir más. Entonces, creo que se lo debo a la gente que ha confiado en mí y que me ha puesto en la posición de hoy en día poder estar trabajando con Canal 13, poder estar haciendo la previa de la Copa América.

Eso sí, la inspiración para continuar con este desafío viene de reconocidas periodistas del mundo deportivo. “De Argentina me gusta mucho Alina Moine, que es una mujer, una comunicadora, tiene 44 años, está en ESPN actualmente y creo que es una de las pioneras muy fuertes en el ámbito deportivo y sabe muchísimo. Y en Chile, tengo dos amigas y compañeras que también son mis referentes, que me han abierto puertas en el ámbito deportivo, como lo son Nazla Hassan y Vero Bianchi, que son dos mujeres que yo encuentro que han sabido plantar su nombre y han sabido imponerse y que han hecho una carrera maravillosa y que siguen haciendo una carrera maravillosa.

Su sello en el nuevo espacio

En relación a su rol dentro del programa de Canal 13, Melina Noto reveló que “mi sello va por el lado de renovar, de entretener, de ir un poco más a las nuevas generaciones que estamos viendo selecciones campeonas, selecciones chilenas que fueron bicampeones de América, selección argentina, en mi caso, que fue campeona del mundo, que fue campeón de América.

“Represento un poco más a esta generación que nació enamorada un poco del deporte porque vieron selecciones muy exitosas. De igual manera, también creo que representaré el ámbito más de entretención, de generar dinámicas, de generar juegos, de hacer algo divertido y, por supuesto, hacer una pelea mucho más entretenida en el ámbito 360″, explicó la comunicadora.