Se viene el reencuentro con Fran Maira: “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta llegan a dejar la grande a “¿Ganar o Servir?”

Dos meses desde su estreno, el reality show “¿Ganar o Servir?” siguen sumando nuevos participantes y esta vez dos exjugadores de “Tierra Brava” llegarán a revolver el gallinero en el reality de Canal 13.

PUBLICIDAD

Se trata de Valentina “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta, quienes ingresarán esta vez juntos y como la pareja que se ha ganado el corazón de los televidentes.

Según explica Solabarrieta, ingresar como pareja fue importante para decidir volver a encerrarse. “Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante, yo creo que si me hubiesen llamado solo lo habría dudado mucho, habría tenido que conversar con ella para ver si valía realmente la pena. Por suerte me lo simplificaron mucho más, porque entrar juntos me hace sentir que no tengo nada que perder”, admite el exfutbolista.

Desde su salida del anterior reality, Nico y Valentina han pasado casi todo el tiempo juntos, y esperan seguir haciéndolo. “Tenemos claro que lo más probable es que nos separen de equipos y nos toque competir entre nosotros, pero obviamente nuestro día a día, tal como en ‘Tierra Brava’, va a ser juntos siempre”, adelanta.

¿Qué los motivó?

Consultado sobre sus motivaciones personales, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta aseguró que su interés está en la competencia.

“En el reality anterior avancé bastante, pero me quedé corto, llegué a semifinales. Para mí ésta es como una segunda oportunidad de ganar un reality, que es lo que quiero conseguir. Además, tengo pendiente mi revancha con Mateucci, porque él fue el que me eliminó, e independiente que tenemos una buena relación afuera, me quedé con la espina clavada y quiero tener la oportunidad de dar vuelta las cosas”, asegura el joven.

En relación a sus compañeros de encierro, el ingeniero dice conocer a varios de ellos gracias a su cercanía con Fabio Agostini. Asimismo, Nicolás dio un pequeño diagnóstico sobre las fortalezas de cada uno de los integrantes.

PUBLICIDAD

“Siento que en este reality las mujeres son las que generan más contenido, pero que en cuanto a la competencia de hombres, están todos muy fuertes. Pangal es el que más destaca, es una bestia, competirle a él es muy difícil, pero nada es imposible. Sé también que Austin es muy fuerte, tal como Luis y Rai, que me ha sorprendido mucho. Son todos de muy alto nivel”, opina.

Por su parte, “Guarén” dice tener un especial interés en la ambientación de este reality. “Me motiva mucho que sea un reality de época, porque desde siempre me encanta disfrazarme. También me motiva revivir de nuevo la experiencia de estar encerrada con Nicolás, en un cuchitril, desconectados de todo. Además, esta vez quiero ir a pasarlo bien, no pensando en ganar como en ‘Tierra Brava’”, indica.

Valentina “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta | Ganar o Servir

El reencuentro con Fran Maira

Por su parte, “Guarén” tiene claro que un gran interés en verlos ingresar al reality será el esperado reencuentro de ella con su amiga Fran Maira, de quien se encuentra distanciada. Al respecto, la joven admite que “estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme. Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando”.

Consultada por el motivo del distanciamiento, Torres sostiene que es algo muy privado. “Sé que la gente se pregunta mucho qué es lo que pasó realmente entre nosotras, pero sólo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó. De todos modos, no fue nada grave, nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron sólo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría”, detalla.

Por eso, manifiesta que dudó mucho a la hora de aceptar ingresar a “¿Ganar o Servir?”. “Para mí ella es un tema problemático. Sé que está dolida conmigo, como yo lo estoy con ella. Todo esto me da mucha pena, y lo que menos quiero es llegar a incomodarla, pero entrar a este reality es una oportunidad de trabajo. Además, cuando una relación o una persona me importa en mi vida no quiero exponerla, y no creo que le debamos explicaciones a la gente o a Chile sobre lo que pasó entre nosotras”, enfatiza.

Sobre si efectivamente tuvieron la oportunidad de comunicarse antes de encerrarse. “Tuvimos una conversación vía mensaje donde nos dejamos algunas cosas claras. Intentamos juntarnos también, pero no logramos coordinarnos nunca, y reencontrarnos en un encierro y sin haber hablado en persona va a ser complicado, así que no sé lo que va a pasar. Pero las cosas pasan por algo, y si no fue así, es porque no fue así. Yo, además, no me sentía preparada para hablar con ella de inmediato, y ella entendió eso”, cuenta.

Finalmente, consultada por la cercana relación entre Fran y Oriana Marzoli, “Guarén” le da su bendición a la dupla. “A Oriana no la conozco, pero la sigo en redes hace tiempo porque me encanta cómo se viste. Mirándolas desde afuera, me gusta la relación entre ellas, se nota que se entienden muy bien, son del mismo estilo porque las dos parecen Barbies y la complicidad que tienen se nota, y me encanta que Fran tenga amistades así”, puntualiza.