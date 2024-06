“Ya estás hecha mier...”: Fran Maira sacó las garras en contra de Faloon Larraguibel en actividad de “¿Ganar o Servir?”

Una nueva dinámica en “¿Ganar o Servir?” provocó varios conflictos y peleas dentro la casona, y uno de ellos fue protagonizado por Fran Maira y Faloon Larraguibel.

En la actividad dirigida por Matías Vegas, los participantes debían asignar adjetivos a un competidor del equipo contrario. En este caso, los sirvientes tenían que decir atributos positivos de los señores, mientras que el grupo contrario debía destacar lo negativo, y este último fue el que generó nuevos roces dentro del encierro de Canal 13.

En este contexto, es donde la exGran Hermano sacó las garras y encaró con todo a Faloon, catalogándola como una persona “egoísta” y “fome”.

El primer adjetivo fue “porque considero que haber querido botar la media torta, que querías botar, para no repartirla con el resto de tus compañeros lo encontré muy egoísta, porque tú has estado muchas veces también como sirviente y te he visto feliz de la vida comiendo el postre. Entonces, pensé que podías pensar en el otro”, argumentó, mientras que la exchica Yingo aseguró que estaba siendo cuática, atributo que destacó Oriana Marzoli sobre ella minutos antes.

Sigue el conflicto

Posteriormente, comentó que la encuentra “fome, porque considero que no tienes ninguna otra herramienta que venir a pelear al reality, y ojalá cuando quieras decir algo sea a la cara, en vez de murmurarlo”.

“¿Entonces andas preocupada de mí? ¿De lo que ando hablando?”, le respondió Faloon, en un tono irónico. A lo que Fran le respondió de la misma manera: “Soy tu fan”.

“Pobrecita, mira que ni siquiera sabía que existías hasta que entré en este reality. ¡Viejita!”, agregó Maira, a modo de burla.

Finalmente, Faloon, ya totalmente enfadada, le respondió a Fran: “Mira que mentirosa, tengo 35 y con mucho orgullo, ojalá llegues así cuando tengas mi edad porque ya estás hecha mierda”, le aseguró.