Bad Bunny se convierte en el primer hombre en ser portada de la revista “Vogue Italia”

El trapero boricua, Bad Bunny, hizo historia al convertirse en el primer hombre que posa para la portada de la revista “Vogue Italia”.

“Hace unos años estaba embolsando productos en el supermercado, ahora @BadBunnyPr es el hombre de los récords”, es parte del pie de la foto que publicó la propia magazine en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo era un niño con la cabeza en el aire. Cuando estaba en el instituto había mucha gente que me criticaba o no le gustaba lo que hacía, cómo actuaba. A mí nunca me importó, era reservado, estaba con mi grupito de amigos y sólo me importaba lo que pensaba la gente a la que quería. Lo repito a menudo durante mis espectáculos: no se puede complacer a todo el mundo”, fue una de las citas del exponente urbano que destacó “Vogue Italia”.

En la entrevista, Benito Antonio Martínez Ocasio— su nombre de pila— habló sobre sus inicios; cómo se prepara mentalmente para presentarse en escenarios como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), específicamente para su gira “Most Wanted Tour”; su “rutina de belleza”; su forma de vestir; la música que le gusta escuchar; lo que hace durante su tiempo libre; entre otros temas.

“Es prácticamente imposible parar, pienso en música, incluso cuando duermo. Mientras trabajo en un proyecto siempre tengo en mente el siguiente. Me gusta hacer realidad lo que he pensado”, confesó el artista puertorriqueño.

Asimismo, cuando le revelaron al Conejo Malo que es el primer hombre en ser la portada de la revista no podía creerlo y dijo: “Estoy muy orgulloso”.

“Most Wanted Tour” recaudó más de $200 millones de dólares tras la venta de 700,000 boletos en 46 conciertos, realizados en 30 arenas. La gira terminó el pasado 7, 8 y 9 de junio en el Choliseo.