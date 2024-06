“Evaluna abandonó el chat”, Camilo llama “guapa” a esposa de Ricky Montaner y dicen que peligra su matrimonio

Camilo y Evaluna son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, que han formado una hermosa familia con su hija Índigo y Amaranto quien está por llegar.

El cantante siempre deja saber lo mucho que ama a su esposa y le ha compuesto miles de canciones y dedicado miles de videos donde plasma lo importante que es para él.

Sin embargo, recientemente el cantante colombiano está envuelto en una polémica luego que piropeara a la cuñada de Evaluna, durante un podcast.

Camilo llama “guapa” a cuñada de Evaluna y aseguran que “peligra su matrimonio”

Camilo estuvo como invitado en el podcast Pensándolo bien, pensábamos mal, de Stefi Roitman, quien es la esposa del hermano de Evaluna, Ricky Montaner.

En el episodio hablaron sobre los prejuicios y allí el colombiano confesó que prejuzgó a la cuñada de su esposa por “guapa”.

“Yo a ti te prejuzgué por guapa, yo te conocí de frente, te vi en el lanzamiento del circo del sol de Messi en Barcelona y claro de repente esta chica muy guapa y yo no tenía el contexto tanto de nada, de que estaba medio hablando con Ricky, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo pensé varias cosas es muy guapa debe ser una mamera de persona, porque las mujeres muy guapas a veces son creídas, el prejuicio, o no debe ser muy interesante, porque uno dice mientras más guapa menos interesante, menos profunda”, confesó Camilo, sorprendiendo a la joven influencer, actriz y modelo.

Además aseguró que pensaba que Stefi era el tipo de mujer que miraba por encima a los demás por su belleza.

“Y entonces claro cuando fue tan buena onda dije a parte de guapa entonces es fake, porque claro si es muy guapa entonces a parte ella sabe que es guapa, entonces va a mirar por encima pero no claro, luego cuando la conocí me choqué con eso, pero no me digas que no luchas contra él, ¿no te chocas con esa barrera?”, preguntó el cantante a lo que la joven dijo que sí le ha pasado.

Sin embargo, esto causó polémica y miles de comentarios, pues aseguran que es evidente que a Camilo le gusta la cuñada de su esposa, y que tras esta confesión su matrimonio podría estar peligrando.

“Evaluna abandonó el chat”, “Lo tiene super registrado el día que la conoció. Y dijo 18 veces que es guapa”, “alguien va a dormir en el sofá después de esto jaja”, “Mientras más habla más la caga 😂”, “Ahora le escribe a Ricky Montaner... Fan de su relación😂”, “toda esta familia da cringe 🤣”, “Evaluna lo está esperando con el palo de escoba 😂”, “¿Por qué no puedo dejar de sentir cringe con esto?”, “OMG creo que su matrimonio está en peligro después de esto”, y “A Cami SIEMPRE le ha GUSTADO Steff, y EvaLuna siempre estuvo celosa de ella”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que Camilo y Stefi generan polémica, pues el año pasado se supo que ambos practican juntos el hot yoga, lo que sorprendió a muchos y se dice que a él siempre le ha gustado la esposa de su cuñado.