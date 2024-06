JC Rodríguez entregó detalles inéditos de la entrevista de Yamila Reyna en “PH”: se referirá a la polémica broma sobre Priscilla Vargas

El animador de “Podemos Hablar”, Julio César Rodríguez, se fue a dar una vuelta al programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, en donde se fue de tarro sobre una próxima entrevista que se verá en el estelar de Chilevisión, la cual es protagonizada por la argentina Yamila Reyna, quien hace unas semanas salió de TVN.

PUBLICIDAD

Ellos estaban analizando los dichos de Reyna, JC destacó el rol de la argentina en la señal pública, especialmente al enfrentarse a la dura labor que es conducir un matinal. Ahí es cuando el animador reveló que Yamila se sentará junto a él en los sillones de “PH”, y entregó unas cuñas de la comediante que serán emitidas este viernes.

“Me llaman la atención dos cosas, primero que dice que en TVN no la dejaban hablar, eso me parece rarísimo que en un canal no te dejen hablar, y ella lo dice con todas sus letras, ‘yo por primera vez puedo hablar libremente, nunca me pude defender bien lo de Priscilla porque nunca me dejaron hablar’”, contó el animador.

Yamila Reyna sale a defenderse

Rodríguez aseguró que Yamila contó por primera vez el contexto de dicha broma, en la cual habló sobre la intimidad de Priscilla Vargas. Esto sucedió durante un show de comedia a beneficencia de los damnificados de los incendios forestales de la Quinta Región, el cual animó junto a Eduardo Fuentes.

“Ella va a contar ahí por qué dijo lo que dijo. Yo creo que ella da a entender, no lo dice, pero lo da a entender que el canal nunca la dejó defenderse bien, el canal prefirió no pelearse con el canal de al lado (...) También creo que da a entender que la contraparte...”, agregó Rodríguez. El periodista Luis Sandoval completó la frase y dijo que “exageró”, en referencia a la animadora de Canal 13.

“Es interesante lo que habla ella porque creo lo que dice Yamila dice es que ‘no se mide a todos con la misma vara’. Ella dice ‘¿por qué yo que parafrasee algo fue tan grave y alguien que me trató de prostituta al aire sin ninguna prueba, no le pasa nada? ¿Y por qué los medios se hacen una cartera y con la otra persona hacen humor y risas?’”, cerró JC.