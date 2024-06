Karol G revela la ‘canción del verano’, pero aseguran que le “copió todo el estilo” a Rosalía

Como un tributo a República Dominicana, la cantante Karol G anunció que este 20 de junio saldrá su nuevo tema musical y videoclip. A través de su cuenta en Instagram, dio un adelanto de la canción que es un tecnomerengue y promete llegar a los primeros lugares de las listas musicales. “Si antes te hubiera conocido” es el nombre del sencillo, del que cantó un poco en su presentación en Londres, Inglaterra, este 19 de junio.

“Que hubiera sido si antes te hubiera conocido, seguramente estaría bailando esta conmigo no como amigos”, es el pequeño extracto que compartió con sus fanáticos. Además, expresó: “No sé qué me encantó más, si la energía de la gente, si podérmela bailar por fin públicamente después de estarla bailándola solo con mis amigos, o si la bandera de República Dominicana que se ve en el fondo”.

“La bichota”, también escribió unas sentidas palabras para los caribeños: “♥️ RD es un país al que le debo mucho: parte de ‘Mañana Será Bonito’ lo trabaje allá, cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy. Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí… Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el cora y me inspira todo el tiempo”.

Explicó que tanto el tema como el video lo grabó en la isla caribeña. Ayer, también en un video de Vogue reveló que cuando tiene una canción nueva propia no deja de escucharla y lo hace en varios ambientes para saber y sentir lo que su público también sentirá al disfrutarla. Es posible que este la canción de verano que prometió recientemente en una publicidad para Coca cola.

Sin embargo, apenas sonó un pedacito del tema, fue imposible para los internautas no asociar una parte de este con el de “Despechá”, de Rosalía, por lo que ahora la acusan de copiar y hasta plagiar a la española, avivando aún más los rumores de una posible rivalidad entre ambas cantantes.

“Karol G copia “Despechá” de Rosalía, out tonight”, “Pensar que Karol G copiaría así a Rosalía, entiende qué es apropiarse de algo que no te pertenece”, “Ahora resulta que Karol G le copió a Shakira y a Rosalía en su nuevo tema para Feid”, “Karol G y Rosalía haciendo culture appropriation es algo imperdonable”, “Le copió todo el estilo a Rosalía” y “Tapando el perfume que usa para que no se lo copien, pero saca una canción igual a otra artista”, fueron algunas de las críticas que recibió la estrella musical en X.