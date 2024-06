Kevin Costner aseguró que está dispuesto a volver a ‘Yellowstone’ pero solo bajo las “circunstancias correctas”

(Mark Von Holden/Variety via Getty Images)

Los fans de “Yellowstone” se decepcionaron al saber que el protagonista de la serie, Kevin Costner, no regresaría para los episodios finales, sin embargo, el actor habló recientemente sobre la posibilidad de volver a su papel.

En una entrevista para el programa “Today”, donde el actor fue a promocionar su más reciente película titulada “Horizon”, aclaró porque no regresó para el final de la serie y externó sus deseos de volver a interpretar a John Dutton.

“(‘Yellowstone’) ha sido sumamente importante para mí. Me encantaría volver bajo las circunstancias adecuadas, creo que todos lo queremos. En mi caso, tienen que darse las circunstancias correctas”, dijo Kevin Costner.

Kevin Costner esperaba poder hacer siete temporadas de “Yellowstone”

Kevin Costner quiso dejar en claro que él estaba dispuesto a grabar 7 temporadas de “Yellowstone”, no obstante, la producción la redujo a cinco, y la última se les ocurrió que lo mejor sería filmar los primeros 8 episodios y después los últimos 6.

El actor notificó que para cuando retomasen las grabaciones de los últimos episodios, él ya tenía pautado empezar con “Horizon” y debido al contrato que firmó no podía salirse del proyecto.

Se sabe que la segunda parte de la quinta temporada de “Yellowstone” se encuentra en postproducción y comenzará a emitirse en noviembre de este 2024.

Por lo que todavía queda una pequeña probabilidad de que llamen a Kevin Costner para que grabe algunas escenas o vuelva en una secuela: “Quizás lo haga. Quizás esto vuelva a mí. Si es así y me siento realmente cómodo con ello, me encantaría hacerlo”.

No le gustó que Paramount o 101 Studios no salieran a defenderlo cuando se especuló que había abandonado el proyecto porque solo quería grabar una semana y nada más, cuando saben que él estaba dispuesto a grabar más temporadas. También mencionó que la producción no se ha vuelto a poner en contacto con él para que pueda finalizar correctamente el arco de su personaje.