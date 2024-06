Kylie Jenner lloró por críticas sobre su apariencia: “Se vuelve agotador”

A Kylie Jenner comúnmente se le ve posando y luciéndose ante las cámaras, ya sea como parte de eventos, pasarelas o publicidades. Lo que quizás muy pocos piensan, es que la supermodelo sufre por los comentarios negativos sobre su apariencia.

En un episodio de ‘The Kardashians’, Kylie habló con su hermana Kendall Jenner sobre las críticas en su contra por cirugías y tratamientos estéticos, y mientras se desahogaba no aguantó las lágrimas.

Confesó que las críticas han afectado su autoestima. “Es como un milagro que todavía tenga confianza y todavía pueda mirarme al espejo y pensar que soy bonita”, dijo a su hermana, según se lee en Page Six.

Con su testimonio, Kylie Jenner demuestra que ser el centro de atención no es fácil. Entre las experiencias negativas que contó, fue cuando estuvo en septiembre del 2023 en la Semana de la Moda de París. Relató que en ese entonces, decidió ir sin mucho maquillaje, pero la criticaron por supuestamente, tener mucho maquillaje. Entonces, si tiene mucho, la destrozan con comentarios, y si no tiene también.

“Llevo demasiado maquillaje y me dicen: ‘Llevas demasiado maquillaje’. Entonces voy y no llevo mucho maquillaje y alguien me ve con una luz extraña”, lamentó.

Kylie Jenner destacó que hay líneas de expresión que tiene desde niña, son parte de su genes, pero aún así la fusilan. “Puedes ver las fotos desde que tengo 13 años, solo tengo estas líneas, las tengo desde niña”, expuso señalando sus mejillas.

Manifestó llorando que “ escucho cosas desagradables sobre mí todo el tiempo ” y que eso “simplemente se vuelve agotador”.

Kylie Jenner y el clan ‘The Kardashians’

Kylie Jenner cuestionó el por qué este tipo de actitud se produce en contra de mujeres como ella y como las de su familia, pero no con otras féminas, a quien más bien defienden ante comentarios negativos o destructivos.