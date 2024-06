Las protagonistas del reality a los gritos: Oriana Marzoli y Mariela Sotomayor se enfrentaron en “Ganar o servir”

Al centro de la polémica en la casa se encuentra Luis Mateucci, quien está sacando de quicio a todos los compañeros. Una de las que manifestó su molestar con el argentino fue la periodista Mariela Sotomayor, ella expresó su pesar con sus bromas, a pesar de que él le cae bien.

El peruano Austin Palao hizo hincapié en este hecho que involucra a la comunicadora, a lo que ella agregó que “me cae súper bien, y de un principio yo se lo dije. Pero en algún momento, Luis, sí me he sentido mal”. Una vez que él se sentó, Oriana Marzoli encaró a Palao y dijo “no es justo que digas eso, yo lo conozco (…) Si él la molesta es porque tiene la confianza y se lleva bien con ella, si no, no lo haría”.

La furia de Marzoli

Esto despertó la molestia de la española con la periodista, por los dichos sobre su expareja. “Te dije el otro día que no me vinieses con tus llantos (...) si luego, como si nada, te ca*** a la hora de la verdad. Que le des el cartel a alguien con quien en teoría te llevas bien, me parece súper incoherente, cuando tú eres la primera que se ríe un montón”, le reclamó la española.

Mariela le respondió que ella se sintió mal cuando Mateucci le dijo bromas hirientes. “No me parece normal que una persona comparta conmigo, se ría conmigo, y después me haga sentir mal en frente de todos (...) Lo que piense de Luis no tiene nada que ver contigo. Muchas veces él ha tratado de ser chistoso riéndose de mí, y eso me ha dolido. Cuando me dice esas cosas me siento avergonzada”, argumentó.

Ganar o servir Gentileza: Canal 13

Posteriormente, Oriana le sacó en cara sus peleas anteriores con Camila y Faloon, donde Mariela terminó atacando a sus rivales, la periodista se defendió diciendo que esos casos fueron diferentes. “No es lo mismo, porque cuando he tenido peleas con otras personas han tenido un motivo, he tenido problemas puntuales. A Luis nunca le he hecho nada y me ha agarrado para el h… gratuitamente y sí me ha hecho sentir mal”, sostuvo.

La discusión subió de tono cuando el argentino se entrometió. “La voy a eliminar a Mariela la semana que viene, por mentirosa”, comentó luego el ex “Tierra brava”.

Mientras la pelea se desarrollaba, Camila le comentó a Pangal que “no confío en Luis, por la actitud que tuvo con Coca al comienzo, y todo el rato le tira tallas pesadas a Mariela. Nosotros antes molestábamos a la Mariela, y tuvimos discusiones y encontrones, pero ahora empezó Luis a molestarla”.