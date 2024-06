“Llegó furia y le paró el carro a todos”: Aseguran que Raquel Argandoña protagonizó feroz pelea con Daniella Campos en TV+

La animadora de TV+, Raquel Argandoña, está en el ojo del huracán farandulero después de que se supiera el término de su romance con Félix Ureta. Este quiebre vino con escándalo ya que se filtraron fogosas conversaciones entre el sujeto y otra mujer, incluso se rumoreaba la difusión de imágenes íntimas del empresario.

En el programa de farándula, “Zona de estrellas”, dieron a conocer que supuestamente existió una fuerte pelea entre la animadora de “Tal Cual”, y todo el panel del espacio de espectáculos de su misma casa televisiva, “Sígueme”, y sus dardos se concentraron en la panelista Daniella Campos.

El periodista Hugo Valencia comenzó a informar sobre lo que habría sucedido durante la tarde de este miércoles en la dependencia de TV+, cuando todos los panelistas del programa “Sígueme” estaban en reunión de pauta.

“Rondando por los pasillos estaba Raquel Argandoña, quien el día de hoy estaba también grabando el capítulo para su programa “Tal Cual”. Dicen que nadie veía venir lo que Argandoña iba a desatar en esa reunión de pauta, nada se hacía presagiar que la misma bomba atómica iba a caer en ese mesón, puesto que Raquel encara, una vez que estaban todos sentados, a cada uno de los panelistas”, comenzó relatando el periodista.

“Supuestamente, todos ellos se rieron, especularon y andaban en búsqueda de unas imágenes de carácter privado de su expareja, Félix Ureta. Habrían festinado con una fotografía que supuestamente alguien tiene en su poder, que estaría dando vuelta en redes sociales o en grupos de WhatsApp”, añadió.

Las feroces (supuestas) palabras de Raquel

Esta pelea se intensificó cuando Raquel Argandoña apuntó su ametralladora en contra de Daniella Campos. “El cahuín que le llegó a Raquel, es que Daniella Campos supuestamente habría dicho, con seudo propiedad, que las imágenes que se han filtrado de Félix no son reales (...) A Raquel le dijeron que Daniella Campos habría asegurado que ella, Raquel Argandoña, le enviaba estas imágenes privadas al mismísimo Hernán Calderón”, soltó Valencia.

“Por lo mismo, Raquel Argandoña llegó furia y le paró el carro a todos, pero sobre todo a Daniella, con quién me dicen fue durísima, la subió, la bajó, la tiró de un lado para el otro. Me dicen inclusive el tenor de los calificativos que habría ocupado para referirse a Daniella. Mirándola a los ojos sin temor, Raquel Argandoña le habría dicho a Daniella Campos, cito textual: ‘yo a diferencia tuya, Daniella, nunca he ejercido la profesión más antigua del mundo’. No lo dijo con esas palabras precisamente”, agregó.

La animadora de “Tal Cual” tomó sus cosas y se fue, pero sin antes de supuestamente amenazar a Campos con filtrar imágenes privadas de ella que le enviaba a Hernán Calderón.

Raquel Argandoña se enteró después de que uno de sus compañeros de “Tal Cual”, le contó que estaban hablando sobre Félix en el programa “Sígueme”: se trata nada más ni nada menos que de José Miguel Viñuela, quien aseguró haber hablado con Campos.

La versión de Campos, Viñuela y Argandoña

La panelista de “ZDE”, Adriana Barrientos, se comunicó con Daniella Campos, quien negó haber mencionado a Hernán Calderón a Viñuela. “Ni la Denisse ni yo jamás tuvimos algo con Don Hernán Calderón. Él es amigo de mi familia hace como 20 años. Te lo juro por mis hijas que jamás yo he abierto la boca, ni he dicho una sandez de semejante naturaleza”, le confesó a la Leona, y agregó que Raquel no sólo se descargó en contra de ella.

Por su parte, Claudia Schmitd aseguró que contactó a la mismísima “Quintrala”, ya que escuchó que fue mencionada en la reunión de pauta de “Sígueme” donde quedó la grande. Argandoña le recalcó que no le caía bien la uruguaya, pero le tenía respeto, así que le habló y le confirmó la versión que entregó Hugo Valencia.