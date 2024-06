Mujer que fue cortejada por Félix Ureta alzó la voz: aseguró que Raquel Argandoña filtró las conversaciones y le pagó por éstas para tenderle una trampa

La vida sentimental de Raquel Argandoña está en boca de todos después de que se destapara la infidelidad de su expareja, Félix Ureta, quien sostenía candentes chats con otra mujer, todo esto mientras mantenía una relación con la animadora de “Tal Cual”.

La mujer en cuestión se llama Francesca Franzese y se comunicó con el programa de farándula, “Que te lo digo”, para romper el silencio y dar su versión de los hechos tras ser sumamente criticada y señalada como “la otra mujer”.

“De todo lo que se ha hablado han tergiversado las cosas realmente porque no es así lo que pasó. Este señor que no conozco y que no conocí hasta el día de hoy, me empezó a ‘whatsapear’ (mensajear) hace mucho tiempo atrás cuando ella recién estaba andando con él”, partió contando.

“Yo le seguí escribiendo pensando que era un amigo y después me di cuenta quién era él y yo le iba a decir en ese tiempo ‘sabes que yo soy amiga de la Raquel’ pero ahí él me pone una palabra media fuertona y yo dije dije ‘ah, qué pasa con este tipo’. Pero, resulta que me siguió escribiendo y escribiendo. Cuando ya tenía un poco de información, traté de ubicar a Raquel desde noviembre del 2020 hasta el 2021. Traté de ubicar a Raquel en todas partes pero como yo tengo mi número privado, ella nunca me contestó. Le mandé mensajes, pero no me contestó”, siguió.

“Pasó más de un año, desde el 2022 hasta el 2023 y el tipo después de que se aburrió de viajar con ella por todo el mundo, me empezó a jotear de nuevo. Yo junté información y ahí dije: ‘ya, tengo que hacer algo’ porque quiere decir que este tipo no cambió y sigue igual”, continuó.

“Tengo que decirle a mi amiga, que somos amigas del año ‘79, y yo le iba a decir a la Raquel que este tipo es un sinvergüenza, un tal por cual y que le está haciendo esto. Traté por varios medios con gente cercana a ella que le dijera que me llamara porque no me contestaba. No lo conseguí por ninguna parte”, añadió.

Su encuentro con Raquel Argandoña

Francesca iba a borrar todos estos mensajes tras sus intentos fallidos de contactarse con Raquel, pero todo cambió. “Un día X, que fue hace como un mes más o menos, pasa una persona que yo lo conozco y también la conoce a ella, y le digo que necesitaba urgente ubicar a Raquel porque pasaba esto y esto. Le mostré unas cosas para que se diera cuenta de qué se trataba”, reveló.

Franzese le comentó que quería borrar todo esto, pero él le insistió en que no lo hiciera. La persona se demoró dos semanas en hacer el enlace con la animadora, y la contactó para decirle que llamara a Raquel, lo que terminó haciendo.

“Ella me pasó a buscar y fuimos a su departamento, le dije todo lo que pasaba, le mostré las cosas, las traspasó a su teléfono y al de Diego, que creo es el manager de ella. Yo le dije que no quería tener más esto porque lo tenía guardado hace como dos años y me dijo que no lo borrara por si acaso”, narró.

La información fue traspasada a ambos celulares, y Francesca le aseguró a Raquel que no tenía nada que esconder, y solamente quería demostrarle qué clase de hombre era Félix, y afirmó no estar enterada que para ese entonces, la animadora ya había terminado con Ureta.

La filtración de los chats

“Raquel le mandó una información a Claudia Schmidt para el programa (‘Zona de estrellas’). Al final, desde que se supo todo esto, yo he quedado pésimo, he quedado como que soy la otra, que soy la amante cuando nunca conocí al tipo hasta el día de hoy. No tengo idea de cómo es en persona y nunca hablé con él por teléfono, solamente por Whatsapp porque yo estaba juntando pruebas”, agregó.

Cuando la información salió en los programas de farándula, ella se dio cuenta que Raquel había filtrado las conversaciones ya que nadie más tenía estos datos. “Lo que me desilusionó es que en realidad lo que pasó es que mi amiga, que yo fui leal con ella, y lo hice para que ella se enterara (..) me decía ‘te pasaste, me salvaste’. Resulta que yo ahora estoy en todas partes como la amante, y que yo fui quien rompió la relación”, continuó.

“Lo único que hice fue abrirle los ojos a mi amiga y llevarle la información. Yo pude haber hecho plata con eso y haber ido a un canal. La idea mía no era esa, era entregárselo personalmente a ella, no lucré con eso en ningún momento. Estoy muy dolida porque siento que me dejó sola, ahora que ya le di la información, ella sale como la víctima y yo estoy quedando como la peor de las mujeres, y creo que no es justo”, añadió Francesca.

El pago por la información

El manager de la animadora se contactó con Sergio Rojas, y aseguró que Francesca pidió dinero por esta información, lo que se habría concretado. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que en tiempo real Franzese le ganó a la Quintrala en su propio juego, y desmintió a Diego en el instante tras mandar pruebas.

Ella envió pantallazos de una conversación con Raquel Argandoña, la cual muestra cómo sucedió la dinámica de las transferencias bancarias. Éstas fueron mostradas desde la más reciente hasta la primera interacción.

Francesca recibió un comprobante de transferencia por 150 mil pesos a su cuenta Rut de Banco Estado, el cual fue seguido por el mensaje “un fuerte abrazo y una buena semana”, esto fue respondido por un audio y ante este mensaje, Argandoña contestó: “Yo sé que no, qué loca. Las amigas estamos en las buenas y en las malas. Besitos, te llamo en la semana”.

En un siguiente pantallazo, Raquel le manda un comprobante de transferencia por $300 mil pesos, y le dijo “hola, mañana te transfiero $150 mil, ya que te ingresé recién”, esto seguido con un sticker de un abrazo.

Su amiga le contestó “¿Qué hiciste? Sabes bien que siempre estoy contigo por el cariño que te tengo. Jamás de los años que nos conocemos pedí ni esperé nada a cambio. Lo hago de todo corazón porque te conozco como ser humano y tienes un gran corazón, y sabes que puedes contar conmigo siempre”.

Después de que mostraron este pantallazo en “QTLD”, ella le mandó un audio a Sergio Rojas y le comentó lo siguiente: “te mandé para que tú veas lo que ella hizo y lo que yo le contesté. Yo no pedí nada, de seguro fue una trampa para ocuparlo ahora”.

Finalmente, vino la prueba clave: el último pantallazo que dejó en descubierto el modus operandi de Raquel Argandoña. Los mensajes de la animadora comienzan así: “Hola, mándame tu RUT y cómo se dice ‘hijo de p***’ en italiano”. La mujer le traduce el insulto, y le consulta para qué necesita su información privada. “Dámelo, lo necesito”, le contestó la “Quintrala”, y Francesca le respondió “bien, confió en ti”, y le envío el dato.

Gracias a que supo su RUT pudo realizar la transferencia a la Cuenta RUT del Banco Estado, para la cual sólo se necesita esa información y el nombre de la persona, ya que el número de cuenta es el mismo que el RUT menos el dígito verificador.