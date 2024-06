Streaming: series con personajes LGBTQ+ en el mes del orgullo

The Last Of Us.

Junio es el mes del orgullo LGBTQ+ y ver series con tramas y personajes de parte de la comunidad puede ser una buena manera para celebrarlo.

PUBLICIDAD

Las siguientes producciones se pueden ver en la plataforma Max.

En el tercer capítulo de The Last of Us la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay muestra la relación entre dos hombres maduros, Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett).

The Last Of Us.

El episodio fue uno de los mejor criticados en la temporada. Más adelante, en la primera temporada, el personaje de Ramsey comparte un beso con Riley (Storm Reid). Offerman y Reid ganaron Emmys en como Mejor actor y Actriz invitado en una serie dramática.

En Euphoria, serie donde un grupo de jóvenes de secundaria se ven expuesto al sexo, la adicción a las drogas y la prostitución, Zendaya —quien ganó dos Emmy con este personaje—interpreta a Rue Bennett, quien es lesbiana.

Euphoria.

En la comedia Hacks, la dos veces ganadora del Emmy por este rol, Jean Smart, da vida a la comediante Deborah Vance. Ella colabora con la joven guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder), una chica que demuestra con libertad su orientación como lesbiana y sus relaciones a lo largo de la serie.

Hacks.

Por otra parte, And Just Like That, continuación de la serie Sex & the City, muestra cómo Carrie, Charlotte y Miranda han madurado con los años.

And Just Like That.

Miranda ha descubierto recientemente que tiene intereses más allá de las relaciones heterosexuales teniendo un romance con Che Díaz, quien es un comediante no binario.