Aseguran que Leonardo DiCaprio está frustrado por el éxito de Margot Robbie ya que la ve como su "competencia"

Leonardo DiCaprio parece estar atravesando un momento de tensión con su antigua coprotagonista Margot Robbie. Según informes exclusivos de Life & Style, la relación entre DiCaprio y Robbie ha cambiado drásticamente en los últimos años, pasando de una amistad cercana a una competencia directa en la industria cinematográfica.

DiCaprio, de 49 años, y Robbie, de 33, compartieron pantalla por primera vez en 2013 en la exitosa película “El lobo de Wall Street”. En aquel entonces, Margot Robbie fue considerada un gran descubrimiento y la protegida de DiCaprio. Sin embargo, el éxito arrollador de Robbie con la película “Barbie” en 2023 ha generado un sentimiento de frustración en DiCaprio, quien la ve ahora como su competencia más fuerte.

¿Leonardo DiCaprio y Margot Robbie ya no son amigos? Lo que se sabe

Una fuente cercana a DiCaprio reveló que el actor ha estado desmereciendo el éxito de “Barbie”, considerándola “enormemente sobrevalorada”. Mientras tanto, DiCaprio protagonizó “Killers of the Flower Moon”, dirigida por Martin Scorsese. Aunque la película recibió críticas positivas, no logró alcanzar el nivel de éxito y atención mediática de “Barbie”.

“Leo pensó que “Killers of the Flower Moon” merecía mucho más reconocimiento del que recibió”, explicó la fuente. “Es especialmente frustrante para él ver que la gente le pregunta constantemente sobre “Barbie” y su éxito, una película que no es del tipo que él prefiere hacer.”

La competencia se intensificó durante la temporada de premios, donde “Barbie” y “Killers of the Flower Moon” compitieron directamente. A pesar de que ninguna de las películas ganó en grande en los Oscar, la tensión entre DiCaprio y Robbie ha sido evidente. La situación es irónica y un tanto amarga para DiCaprio.

La rivalidad entre Leonardo DiCaprio y Margot Robbie es el tema del momento en Hollywood

A pesar de esta competencia, tanto DiCaprio como Robbie han expresado públicamente su admiración mutua en el pasado. Durante la promoción de “Érase una vez en Hollywood” en 2019, DiCaprio elogió el talento y la presencia en pantalla de Robbie. Por su parte, Robbie siempre ha hablado positivamente de DiCaprio.

El éxito de “Barbie” ha consolidado a Margot Robbie como una de las actrices más influyentes de la industria, mientras que DiCaprio continúa siendo una figura prominente con proyectos ambiciosos en su horizonte. Robbie regresará a la pantalla grande en 2025 con “A Big Bold Beautiful Journey”, mientras que DiCaprio protagonizará la próxima película sin título de Paul Anderson.