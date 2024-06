“Cambió un casio por un rolex”: Las reacciones que dejó la revelación de Diego Urrutia sobre su relación con Carla Jara

Durante las últimas horas, Diego Urrutia revolucionó el mundo de internet y de la farándula tras subir unas comprometedoras fotografías junto a Carla Jara.

En el registro subido a sus redes sociales, el comediante aparece con la exchica “Mekano” protagonizando diversos momentos. En el registro, aparecen ambos sentados en una mesa mientras se miraban directamente a los ojos, él dándole un beso en la mejilla, posteriormente el comediante en el asiento de copiloto grabó a la panelista del “Buenos días a todos” mientras manejaba, y en la última imagen casi los evidencia dándose un beso.

“Me retiro de las pistas, me enamoré”, fueron las palabras que escribió el triunfador del Festival de Viña del Mar en su cuenta personal de TikTok, en un tono romántico.

La reacción de las redes sociales

Esta revelación provocó una ola de comentarios en la plataforma, en donde recibieron bastantes comentarios apoyando la relación.

“Demás que fue su amor de infancia y ahora está con ella”; “Mi corazón se romperá si esto no es real”; “Creo que oí en unas de sus rutinas diciendo que la Carlita era su amor platónico, muero si no es real”; “Por ahí era el camino Carlita, el minito chistoso siempre gana”; “Carlita cambió un casio por un rolex”; “Que buena noticia bacán que estén juntos suerte en todo a los 2″; “Al menos sabes que si o si eres más lindo que el ex JAJA”; expresaron algunos usuarios en la red social, refiriéndose a su expareja, Francisco Kaminiski.

Mientras tanto, otros recordaron la predicción que realizó Vanessa Daroch sobre esta relación el pasado abril, mientras Carla se encontraba como invitada en el programa “Podemos Hablar”.

“La Vanessa Daroch se lo dijoooo”; ”La Vanessa Daroch dijo que Carlita encontraría un colágeno”; “Justo que le dijeron a la Carlita que estaría con alguien más joven”.