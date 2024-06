¿Cuál es el perfume que usa Karol G? Este es su secreto

Karol G se volvió tendencia en redes sociales, luego de que en un segmento de la revista ‘Vogue’, mostró su perfume y lo que más llamó la atención es que ocultó la marca, para evitar que alguien lo supiera.

Cabe señalar que, a pesar de sus intentos, varios fans descubrieron cuál es la marca, y aquí te compartimos todos los detalles.

El perfume secreto de Karol G

Fue durante una sección de la revista ‘Vogue’, conocida como ‘Qué hay en mi bolsa’, donde mostró cuáles son sus elementos indispensables, y lo que siempre debe llevar consigo.

La cantanten mencionó que una de las cosas imprescindibles en su bolso, si fuera posible, sería su novio, lo cual muchos seguidores interpretaron como una indirecta hacia Feid, con quien ha sido vista cariñosa en público en múltiples ocasiones.

Sin embargo, también destacó que siempre lleva consigo un perfume que protege cubriéndolo con cinta adhesiva, para evitar que imiten su fragancia.

“Algo que no puede faltarme es el perfume. Yo lo tapo con gaffer (cinta aislante) para que no sepan qué perfume uso... Huele a hombre, no soy aromas de fruticas y dulce. Desde hace nueve años uso el mismo y huele al cielo, a los mismos dioses, es perfume de hombres”, contó la ‘Bichota’.

¿Cuál es su perfume?

Luego de que se publicó el video, surgieron diversos comentarios encontrados, pues algunos criticaron que la colombiana no quisiera mostrar cuál es el marca de su perfume; sin embargo, varios fans se dieron a la tarea de buscar de cuál se trataba.

Aunque la artista protege cuidadosamente el envase del perfume, sus seguidores se dedicaron a investigar en línea. El diseño del frasco coincide con el de Bond 9 Bleecker Street, lanzada en el 2005, que tiene un costo en Colombia que varía entre $1.900.000 y $3.500.000 según el tamaño y el lugar de compra.