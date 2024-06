¿Es sano? Kourtney Kardashian revela que tuvo sexo en plena labor de parto

Las hijas de Kris Jenner siempre tienen algo para estar en boca de todos y ayer, 20 de junio, cuando se estrenó el episodio del programa de realidad “The Kardashians” fue no la excepción. Primero, fue Kylie Jenner al confesar lo mal que la ha pasado con los cometarios destructivos sobre su apariencia, por lo que no pudo evitar llorar. Le siguió la mayor de todas, Kourtney Kardashian, con una inusual revelación.

La socialité, de 45 años, documentó junto a su pareja Travis Barker, de 48, cómo fue el proceso del parto del hijo que tienen el común, Rocky, quien ya tiene siete meses. La pareja mostró cuando el 29 de octubre de 2023 le comenzaron las contracciones a la empresaria. Este sería su primer parto natural, puesto que sus tres hijos nacieron por cesárea.

Él estaba presente en el parto y ella le pidió no mirar su vagina, pues entre bromas afirmó: “No puedes estar ahí, pero no quiero que te traumatices con lo que es tu parte favorita del mundo”, aunque él estaba ansioso para recibir al pequeño y atraparlo “como si fuera un balón de baloncesto”.

Cuando Kourtney comenzó con las contracciones se dirigieron al hospital, ya que ellos estaban muertos de miedo, ya que durante el embarazo se tuvo que someter a una cirugía fetal por una condición pulmonar de Rocky. Durante toda la noche y madrugada solo dilató unos tres centímetros y no hubo más progreso, por lo que decidieron regresar a casa.

Y fue precisamente en el hogar donde se relajaron y decidieron tener sexo para acelerar el parto. “Comimos en crossroads, nos duchamos, dormimos en nuestra cama y, luego, tuvimos relaciones sexuales para ver si eso ayudaba. Eso a veces puede ayudar”, manifestó la empresaria. Sin embargo, esto no sucedió, pues nació el 1 de noviembre del año pasado.

¿El sexo acelera la labor de parto?

De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro, Cochrane, que recopila información certificada de salud, no hay evidencias de que las relaciones sexuales realmente sirvan para inducir el proceso de parto. Explicaron que “el esperma humano contiene una gran cantidad de prostaglandina, una sustancia similar a una hormona que madura el cuello del útero y ayuda a iniciar el trabajo de parto”, pero “no hay suficiente evidencia para mostrar si son efectivas”.

Por su parte, una nota de la agencia de noticias Reuters aseveró, según un estudio, que el sexo no guarda relación con el proceso de nacimiento del bebé: “Se halló que no hubo diferencias entre el momento del parto entre mujeres que mantuvieron relaciones sexuales cerca del término del embarazo y aquellas que se abstuvieron”.

Así lo afirmó Tan Peng Chiong, obstetra y profesor de ginecología en la Universidad de Malasia y uno de los autores del estudio que se realizó en Malasia.