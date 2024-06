“Lo encuentro insólito”: Helhue Sukni quedó furia porque le redujeron a tres años la licencia de conducir por su hipertensión

Con sorpresa y molestia reaccionó esta semana Helhue Sukni luego de renovar su licencia de conducir y verificar que la Dirección de Tránsito de Lo Barnechea le redujo de seis a tres años el documento de manejo por sufrir de hipertensión.

Si bien su licencia aún estaba vigente gracias a la prórroga que se extendió al documento en pandemia, la abogada optó por renovarla hace algunos días ya que mañana viaja a Europa de vacaciones y en ese continente tal extensión no corre.

El impedimento de Helhue Sukni

Y como en su viaje quería arrendar un vehículo, Sukni decidió apurar el trámite de renovación de licencia, el que finalmente la dejó con más molestias que satisfacción.

Pasé esas pruebas altiro. Es la primera vez que me reducen la licencia — Helhue Sukni

“El médico (de la Dirección de Tránsito de Lo Barnechea) me dijo que la licencia de conducir dura seis años, pero que me la reducía a tres. Quedé impactada porque el examen de la tijera (psicotécnico) y el de los frenos los pasé súper rápido, la vista estaba súper bien también. Pasé esas pruebas altiro. Es la primera vez que me reducen la licencia”, indicó en lun.com.

“Tengo hipertensión desde 2013, es hereditaria y la tengo controlada. Tomo los medicamentos siempre, la tengo súper controlada con mi cardiólogo y neurólogo que me atienden en la Clínica Alemana”, agregó la abogada, aún contrariada por la sorpresiva decisión de la autoridad municipal.

“La verdad es que lo encuentro insólito. El cabro que me vio (en la Dirección de Tránsito) me dijo que a las personas diabéticas también se las reducen”, se lamentó.

“No me tomaron la presión en el examen de la municipalidad, para nada. Sólo lo puse en la ficha”, finalizó.

Desde la propia Dirección de Tránsito de Lo Barnechea explicaron el motivo de la reducción a la vigencia del documento de Sukni, y mediante un documento escrito enviado al medio de circulación nacional, reconocieron que esta medida se aplica desde “junio de 2020″, cuando el Minsterio de Transporte entregó “un instructivo técnico” en el que señala que hay “más de 30 patologías de salud con indicaciones especiales para entregar el documento”.

Entre ellas, la hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurológicas, y trastornos psiquiátricos o visuales.