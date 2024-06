¿Nunca la amó? Nodal revela la razón por la que no se casó con Cazzu y le recuerdan que con Belinda sí quiso

El cantante reveló por qué no quiso casarse con Cazzu

Muchos se preguntan por qué Nodal nunca se casó con Cazzu si hasta tuvieron una hija y se decían muy enamorados, pero jamás hubo un anillo ni de propuesta.

Aunque ya terminaron hace unas semanas, ha salido a la luz una entrevista que ofreció el cantante hace unos meses, donde explicó la razón por la que no se casaba con quien era su pareja en ese entonces.

Nodal revela la razón por la que no se casó con Cazzu y le recuerdan que con Belinda sí quiso

Durante una entrevista con la periodista Luz García en su programa Noche de Luz, el cantante reveló las razones por las que no se casó con la argentina.

“Con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario (casarnos), que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos”, dijo el cantante.

Según el cantante, ninguno de los dos se quería casar. “Ella no quiere casarse, siento que también como hemos estado con muchos cambios en la vida, no nos hemos todavía establecido bien. No ha llegado la plática como de ‘vamos a casarnos’ porque está la prioridad de dónde vamos a vivir”, destacó.

Ante esto, muchos le han cuestionado que por qué con ella no quiso casarse, pero con Belinda sí, pues recordemos que cuando tenía solo 9 meses con la intérprete de “Luz sin gravedad”, en mayo del 2021, el cantante le dio un anillo de compromiso que habría costado alrededor de tres millones de dólares.

Sin embargo, terminaron en febrero de 2022, y el compromiso quedó en el pasado y ahora se dice que a Ángela Aguilar también le dio un lujoso anillo de diamante, que sería de compromiso, lo que ha indignado a miles pues deja claro que a Cazzu “nunca la amó”.