Pato Torres reveló el mal rato que pasó tras contagiarse de influenza: “Estoy impeque, pero parece que el virus no cachó eso”

Este viernes por la noche se emitirá un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde Julio César Rodríguez se sentará junto a la actriz y comediante Yamila Reyna, el animador Daniel “Palomo” Valenzuela y el actor Pato Torres, quien hablará del mal rato que la pasó debido a una fuerte influenza.

El actor contrajo influenza a fines de mayo, por la cual tuvo que mantenerse en cama durante dos semanas, en las que los dos primeros días ni siquiera pudo dormir. “¿Por qué me dejé llevar por una estupidez como no vacunarme?”, partió cuestionándose.

“Dije: ‘¿para qué me voy a vacunar?’ Si soy un tipo bastante sano, voy al gimnasio constantemente, tengo sueros vitamínicos, me puse la testosterona en el cachete, estoy impeque, pero parece que el virus no cachó eso”, reflexionó Torres.

La influenza la mandó a la cama, y el Covid lo salvó de otra...

Si bien el actor pasó un mal rato tras contagiarse de influenza, otra enfermedad viral le sirvió como excusa para no tener que ir a un cita con una mujer que no le atraía. Esto pasó después de que se creó una cuenta en la aplicación de citas, Tinder, cuyo perfil tenía una foto de él solamente con el torso desnudo sin su rostro.

Torres escribió que tenía 50 años, y buscaba amigas entre 40 y 45 años. Le llovieron solicitudes al actor, quien acumuló más de 30, y mientras él revisaba a sus pretendientes, una mujer le llamó la atención porque descubrió su identidad.

La mujer en cuestión le dejó un mensaje sin rodeos y directo: ‘Patito, me calientas. Quiero tener sexo contigo’, Ella decidida en conquistar al actor, le adjuntó una foto completamente desnuda sobre un diván. Sin embargo, había un problema, la mujer se salía un poco de su rango de edad, tenía 80 años. Para salir de esta situación, Pato amablemente le dijo que no se podían juntar porque tenía Covid.