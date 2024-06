Raquel Argandoña se compra cama nueva y lanza indirecta tras quiebre con Félix Ureta: “Como que tengo que renovar energía...”

Raquel Argandoña está en el ojo del huracán en el mundo de farandulandia. Todo esto luego de que se destapara la infidelidad de su expareja, Félix Ureta, quien sostenía candentes chats con otra mujer, todo esto mientras mantenía una relación con la animadora de “Tal Cual”.

PUBLICIDAD

Fue hace algunos días que en Zona de Estrellas aseguraron que Félix Ureta “le ha sido infiel desde el 2020 hasta el año 2024. Durante casi toda la relación, de forma intermitente él le fue infiel con otra persona”.

Incluso, expusieron los explícitos mensajes que enviaba el ex de la “Raca” a otra mujer. “Aunque no pase nada, me encantaría que vinieras sin calzones. Te quiero besar el cuello y agarrarte una pechug...Me encantaría dormir contigo, cucharita, pero bien montao. Desnudos”, se podía leer en los chats que filtraron en el programa de Zona Latina.

Las indirectas de Raquel Argandoña

Este viernes “La Quintrala”, subió una publicación en su cuenta de Instagram, donde le hace publicidad a una reconocida marca de muebles de dormitorio y descanso, video en el que no perdió la oportunidad de lanzarle tremendo “palito” a Ureta.

“Hola, ¿se acuerdan que hace dos semanas vine a CIC a comprar unas camas?, bueno, me salieron increíbles y hoy quise comprar una cama King, ¿sabe por qué? porque no sé, como que me dio que tengo que renovar energía...”, parte diciendo en el clip, en el que después sale probando una cama y viendo hasta sábanas.

Y no es la única indirecta que la “Raca” ha enviado. En una fotografía reciente, escribió: “Si me vas a regalar algo...”. A continuación, remató: “Que sea respeto y lealtad, el resto me lo compro yo”.

El mensaje no pasó desapercibido y generó una avalancha de apoyo de sus seguidores, destacándose algunos comentarios como: “Que sabio ese mensaje, mi admirada Raquel”, “No más cafiches Raquelita, Éxito” y “Muy bien Raquel es lo mínimo que podemos esperar”.