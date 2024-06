¡Es swiftie! Taylor Swift comparte su encuentro con el príncipe William y sus hijos

Taylor Swift se toma una selfie junto al príncipe William y sus hijos Charlotte y George, luego del primer show de la gira The Eras Tour en Londres.

No cabe duda que todos quieren presenciar el espectáculo de Taylor Swift como parte de su gira ‘The Eras Tour’, y el príncipe William y sus hijos Charlotte y George no fueron lo excepción, ya que asistieron a la primera fecha en el Wembley Arena ubicado en Londres, por lo cual la cantante estadounidense no dudó en tomarse una fotografía con la familia real.

La intérprete de “22″ se mantiene enfocada en la promoción de su último disco ‘The Tortured Poets Department’, además de sus próximos lanzamientos musicales y su actual gira mundial ‘The Eras Tour’, misma a la que han acudido celebridades de todo tipo a lo largo de sus presentaciones por diversas partes del mundo.

Taylor Swift comparte su encuentro con el príncipe William y sus hijos

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la intérprete de 34 años compartió una selfie, en la cual aparece en compañía de el príncipe William y sus hijos Charlotte y George, además de su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, quien la acompañará durante sus siguientes fechas.

Además de la fotografía que ha sorprendido a todos fanáticos británicos, Taylor agregó un breve mensaje en la descripción de la publicación, con el objetivo de felicitar al príncipe Guillermo por su cumpleaños número 42; así como también para hacer evidente su emoción por el inicio de sus fechas en el Wembley Arena ubicado de Londres.

El príncipe Guillermo y su familia se convirtieron en tendencia no solo por la publicación de Taylor Swift en su cuenta de Instagram, sino también por los videos que circulan en otras redes sociales, en donde fue captado disfrutando de cada momentos del espectáculo, tomando en cuenta que durante los últimos meses su familia ha atravesado por un momento complicado como parte del diagnóstico de la princesa de Gales.