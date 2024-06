“Impriman más Camilos”: el cantante hace llorar a fans mostrando su mejor cara como papá e hijo

Camilo Echeverry ha sido una de las figuras más destacadas en la música latina contemporánea, ganándose el corazón de millones con su estilo único y letras emotivas. Sin embargo, más allá de su éxito musical, la vida personal de Camilo, especialmente su relación con Evaluna Montaner y su paternidad, ha capturado la atención del público.

Ante muchos, la forma en la que Camilo lleva su relación y la crianza de su hija Índigo es “cuestionable”, lo que lo lleva a ser constantemente criticado. Desde el hecho de que siempre sube a Evaluna al escenario para cantar con él y la elección del nombre de sus hijos, hasta el mostrar los pies “sucios” de Índigo, los internautas siempre encuentran algo qué señalar.

Eso sí, el intérprete de “Una vida pasada” jamás se enfoca en las críticas ni tampoco pierde tiempo dando explicaciones sobre su vida. Él se mantiene auténtico, firme con que sus buenas acciones hablan por sí mismas.

Camilo comenzó su carrera en el mundo de la música en el reality show de talentos “Factor XS” en Colombia y desde entonces, ha sido un rotundo éxito de la mano de éxitos como “Tutu”, “Favorito” y “Vida de Rico”. Su música, caracterizada por una mezcla de ritmos latinos y letras románticas, ha resonado con una audiencia global, permitiéndole acumular numerosos premios y reconocimientos, incluidos premios Grammy Latinos.

En 2022, Camilo dio la bienvenida a su primogénita Índigo, fruto de su relación con Evaluna Montaner y desde entonces, ha sido su mayor inspiración en su música y sus shows. Si bien la pareja tiene un acuerdo de no mostrar el rostro de su hija, en sus redes sociales siempre comparten los momentos más adorables, además de que ha sido tema en sus composiciones.

Recientemente Camilo publicó un momento adorable junto a Índigo. En este, el cantante está ayudando a su pequeña a bajar las escaleras pero lo que ha conmovido a todos, ha sido que en fondo se escucha el tema “Una canción de amor para la pulga”.

“Los hijos nos transforman”, se lee en la descripción de la publicación, haciendo referencia a que la paternidad lo ha cambiado por completo.

“Después de ti ya no soy lo que era. Me veo difеrente por dentro y por fuеra. Si me encontraran por la carretera. Seguro que nadie me reconociera. Después de ti ya no estoy tan perdido. Ya no me siento solo cuando estoy conmigo. Me gustas mucho. Y me gusto mucho más. Desde que estoy contigo”, reza la canción.