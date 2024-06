Justin Timberlake reaparece en público tras su arresto por estar bajo los efectos del alcohol

Luego de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, Justin Timberlake se reencontró con el público este viernes por la noche en un concierto que brindó en el estadio United Center, en Chicago. El artista se refirió a lo sucedido días atrás, y aseguró que “ha sido una semana difícil”.

El incidente ocurrió en la madrugada del martes en Sag Harbor, Nueva York. Timberlake regresaba a su hotel después de una cena con amigos en el American Hotel. Durante el trayecto, un oficial lo detuvo tras ignorar una señal de alto y zigzaguear por la carretera. Según la denuncia penal, el cantante se negó a realizar una prueba de alcohol en el lugar y “tuvo un desempeño deficiente” en las pruebas de sobriedad.

Infracciones

Justin Timberlake, fue acusado de conducir en estado de ebriedad y de infringir dos normas de tráfico: no obedecer una señal de alto y no mantenerse en el carril adecuado.

Pasó la noche en la cárcel de Sag Harbor y fue liberado al día siguiente. El músico había expresado preocupación por su gira: “Temía que la detención pudiera arruinar la gira”. Aunque una fuente de la industria del entretenimiento aseguró que esto no afectaría sus planes.

Amor por sus fanáticos

El público asistente en el concierto de Chicago mostró su apoyo al artista, quien inició su actuación con renovada energía y agradecimiento por la lealtad de sus fans. En una emotiva intervención, Timberlake comentó al público del United Center: “Sé que a veces soy difícil de amar, pero ustedes siguen amándome”. A pesar del incidente, el artista continuará con la promoción de su álbum Everything I Thought It Was y la gira Forget Tomorrow World Tour que empezó en Vancouver, Columbia Británica el 29 de abril.

Timberlake tiene programadas presentaciones en más de 50 ciudades, incluyendo dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York los días 25 y 26 de junio. Este no es el primer problema de Justin Timberlake con el alcohol. Hace 18 años, admitió haber sufrido adicciones, también con las drogas: “Me emborracho completamente, he consumido mi parte justa de drogas”.

Sin embargo, en el reciente incidente, el cantante afirmó que “solo tomó un martini”. El cantante comparecerá ante el tribunal virtualmente el 26 de julio, misma fecha en la que comenzará una serie de conciertos en Cracovia, Polonia.

Según la denuncia, Timberlake presentaba “ojos enrojecidos y vidriosos”, un “fuerte olor” a alcohol y “hablaba lento” en el momento de su detención. El incidente ocurrió después de que Timberlake cenara con amigos en The American Hotel, un establecimiento exclusivo de la zona.

Fuentes anónimas revelaron a Page Six que el oficial que realizó la detención “era tan joven que ni siquiera sabía quién era la estrella del pop”. Edward Burke Jr., abogado de Timberlake, emitió un comunicado declarando que “esperan defender enérgicamente a Timberlake contra estas acusaciones” y que “tendrán mucho que decir en el momento apropiado”.