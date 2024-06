“La saqué barata”: Yamila Reyna reveló que tuvo que ser operada de urgencias por una apendicitis aguda

La comediante y actriz argentina, Yamila Reyna, se sentó en el bar junto a Julio César Rodríguez en el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Ella compartió la jornada junto al animador, su expareja Daniel “Palomo” Valenzuela, y el actor Pato Torres.

En este espacio, la exanimadora de TVN habló sobre diversos temas: sus penas amorosas, su salida de la señal estatal, la polémica broma que hizo sobre Priscilla Vargas, el insulto que recibió de parte de Raquel Argandoña y también, se sinceró sobre el difícil momento de salud que pasó recientemente, por el cual tuvo que ser operada de urgencia.

“Caí el domingo sintiéndome mal, pero como yo soy una gordita de alma dije: ‘bueno, es todo lo que me morfé en el estreno’. El lunes y el martes me sentí más o menos, pero el miércoles iba en el auto y pasé una loma de toro y me dolió acá (en el apéndice) mucho. Mi mamá me dijo que fuera al médico porque eso no era normal”, relató.

Operada de urgencia

Cuando llegó a la clínica, describió sus dolencias y le realizaron unos scanners, gracias a los cuales descubrieron que tenía apendicitis aguda, y la tuvieron que operar de urgencia. “Cuando el médico me operó me dijo: ‘yo no puedo creer que estuviste desde el domingo con este dolor’, porque ya se había roto el apéndice, por suerte mi cuerpo hizo fibrosis y lo protegió”, agregó.

“No me dolía, por suerte no fue tan grave. Yo soy muy acontecida”, añadió. Yamila Reyna comentó que si no hubiese sentido ese dolor agudo mientras estaba manejando, hubiese regresado a su casa ya que estaba cansada y eran sus días libres.

Julio César Rodríguez agregó que tuvo suerte porque le pudo haber dado peritonitis, lo que puede ocasionar la muerte de una persona. “La saqué barata”, contestó Yamila.