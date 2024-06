La triste noticia que sacudirá a Paula en “Como la vida misma” dejándola aún más confundida

Un hecho que sorprendió a la audiencia que sigue a “Como la vida misma” fue el embarazo de Paula, dado que la exnovia de Caco no pretendía tener hijos.

En efecto, parte de sus conflictos con el personaje de Claudio Castellón fueron a raíz, precisamente, de que él deseaba formar una familia, idea resistida por la amiga de Sole.

Aunque se preocupaba de tomar anticonceptivos, la diseñadora comenzó a presentar indicios y, tras realizarse el correspondiente test, confirmó que esperaba un hijo de su actual novio, Nicolás, según consigna Página 7.

Si bien en un principio barajó la posibilidad de abortar, una conversación con sus amigas la hizo darse cuenta que su rechazo a la maternidad anidaba sus raíces en sus traumas de infancia.

No obstante, cuando ya había decidido continuar con su embarazo, el rol de Elisa Zulueta escuchó una conversación que la destrozó emocionalmente: Nico comentó que la sola idea de ser papá nuevamente era “un cacho”.

En medio de esta tristeza, la mujer se encontró casualmente con Caco, quien la contuvo en ese trance complejo, pero además se comprometió a acompañarla a su primera ecografía.

Ello ocurrió porque, justo en medio de la conversación, recibió el aviso de un cupo inmediato con su ginecóloga. Pensaba ir sola, pero el amigo de Alonso no se lo permitió.

“La cosa es que no está más”

Sin embargo, el adelanto del próximo capítulo enseñó que Paula recibirá un balde de agua fría acerca de su embarazo, lo cual de seguro la dejarán aún más confundida.

“Siento que voy a entrar a esa consulta y va a cambiar mi vida para siempre”, le expresa a Caco en la sala de espera.

La emoción cambia drásticamente al salir del box de atención. Él le pregunta cómo le fue en la ecografía, quiere saber de la guagüita, y Paula le responde seria y tajante: “No está. No se desarrolló... No sé. Se absorbió, no sé cómo se dice. La cosa es que no está más”.

“Pero me imagino que es el mejor escenario para todos, ¿o no? Como dijo el Nico: un cacho menos”, manifiesta desconectada de sus emociones, dando a entender que sufrió un aborto espontáneo.